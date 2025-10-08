8 de octubre de 2025 - 17:25

Gimnasia y Esgrima prepara las valijas y organiza un banderazo

Gimnasia y Esgrima planifica los detalles finales para viajar a Buenos Aires, donde enfrentará la definición de la Primera Nacional.

Ariel Broggi, DT de Gimnasia y Esgrima, prepara la final ante Madryn

Ariel Broggi, DT de Gimnasia y Esgrima, prepara la final ante Madryn

Foto:

GyE
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

Gimnasia y Esgrima transita la semana más importante del año, en la que palpita lo que será la gran final de la Primera Nacional ante Deportivo Madryn. Con el objetivo de lograr el primer ascenso a la máxima categoría, el Lobo se mueve.

Leé además

Leandro Gracián, DT de Madryn, el rival de Gimnasia y Esgrima

Gracián, el DT rival de Gimnasia y Esgrima advierte: "Sé lo que piensa Ariel Broggi"

Por Redacción Deportes
El Lobo está de fiesta y buscará el pase a la gran final por el primer ascenso a la Liga Profesional.

Primera Nacional: Gimnasia y Esgrima ya conoce día y fecha para la gran final por el ascenso

Por Redacción Deportes

Mientras el hincha mueve cielo y tierra para comprar su boleto y organizar el viaje hacia Buenos Aires, el plantel se enfoca en lo que será un traslado lleno de ilusión y apoyo Blanquinegro. Será un verdadero éxodo Mensana hacia Vicente López.

Por ese motivo, desde las redes sociales oficiales del club dieron a conocer algunos detalles que permiten conocer cómo será la logística que se organizó junto al cuerpo técnico. Gimnasia viajará a Buenos Aires el jueves a primera hora de la tarde, luego de entrenar en el Víctor Legrotaglie y seguramente compartir la comida.

Gimnasia y Esgrima organiza un banderazo para el plantel:

Embed

En ese aspecto, la institución invitó a los hinchas a asistir al estadio a las 12:45 horas de ese día para realizar un banderazo en apoyo al equipo, y luego participar de un caravanazo desde las instalaciones del Lobo hasta el Aeropuerto Francisco Gabrielli, “El Plumerillo”, lugar del cual saldrá el vuelo de la delegación.

Según trascendió, una vez en la provincia de Buenos Aires el plantel se hospedará en un hotel de categoría, donde descansará jueves y viernes. Cabe destacar que la jornada anterior al partido habrá entrenamiento, aunque se espera que sea una práctica con una carga muy liviana desde lo físico y lo futbolístico.

Gimnasia y Esgrima cuenta las horas para lo que puede ser una tarde histórica en Vicente López. El estadio de Platense espera para una final que genera alta expectativa en propios y extraños, y que de alguna forma ya se está jugando.

Continúa la venta de entradas para la final:

image

Desde la mañana de este miércoles, el fanático del Blanquinegro ya puede comprar su ticket para estar presente en el duelo ante el Deportivo Madryn. A partir de la información oficial, las entradas tienen un valor de $20.000 para la popular, y de $35.000 para la platea.

Cabe destacar que, por disposición de la AFA, el pago es sólamente en efectivo y no puede hacerse con transferencia o billeteras virtuales. El lugar para adquirir la entrada es la secretaría del club en los siguientes días y horarios: miércoles de 14 a 20:30hs, jueves de 10 a 20:30hs y viernes de 10 a 17hs.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El entrenador de Gimnasia y Esgrima apuesta por todo a su equipo

Ariel Broggi, DT de Gimnasia y Esgrima: "Ahora vamos por el ascenso"

Por Emanuel Cenci
El Lobo está de fiesta y buscará el primer ascenso a la Liga Profesional.

Atento Gimnasia y Esgrima: ¿Dónde se jugará la final de la Primera Nacional?

Por Emanuel Cenci
Fermín Antonini convirtió el gol que le dio el pase a la final a Gimnasia y Esgrima

Fermín Antonini se vistió de héroe para llevar a Gimnasia y Esgrima a la final

Por Emanuel Cenci
Gimnasia y Esgrima - Defensores de Belgrano

Pura ilusión: Gimnasia y Esgrima superó a Defensores de Belgrano y está en la gran final

Por Emanuel Cenci