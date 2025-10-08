Gimnasia y Esgrima prepara las valijas y organiza un banderazo

Gimnasia y Esgrima transita la semana más importante del año, en la que palpita lo que será la gran final de la Primera Nacional ante Deportivo Madryn. Con el objetivo de lograr el primer ascenso a la máxima categoría, el Lobo se mueve.

Mientras el hincha mueve cielo y tierra para comprar su boleto y organizar el viaje hacia Buenos Aires, el plantel se enfoca en lo que será un traslado lleno de ilusión y apoyo Blanquinegro. Será un verdadero éxodo Mensana hacia Vicente López.

Por ese motivo, desde las redes sociales oficiales del club dieron a conocer algunos detalles que permiten conocer cómo será la logística que se organizó junto al cuerpo técnico. Gimnasia viajará a Buenos Aires el jueves a primera hora de la tarde, luego de entrenar en el Víctor Legrotaglie y seguramente compartir la comida.

En ese aspecto, la institución invitó a los hinchas a asistir al estadio a las 12:45 horas de ese día para realizar un banderazo en apoyo al equipo, y luego participar de un caravanazo desde las instalaciones del Lobo hasta el Aeropuerto Francisco Gabrielli, “El Plumerillo”, lugar del cual saldrá el vuelo de la delegación.

Este jueves, todos juntos despedimos al plantel con un banderazo en el Estadio y luego un caravanazo acompañando a los jugadores hasta el Aeropuerto. ¡Porque Gimnasia somos todos! Un pasito más , Lobo pic.twitter.com/SV6d5Sfx3Z

Según trascendió, una vez en la provincia de Buenos Aires el plantel se hospedará en un hotel de categoría, donde descansará jueves y viernes. Cabe destacar que la jornada anterior al partido habrá entrenamiento, aunque se espera que sea una práctica con una carga muy liviana desde lo físico y lo futbolístico.

Gimnasia y Esgrima cuenta las horas para lo que puede ser una tarde histórica en Vicente López. El estadio de Platense espera para una final que genera alta expectativa en propios y extraños, y que de alguna forma ya se está jugando.

Continúa la venta de entradas para la final:

Desde la mañana de este miércoles, el fanático del Blanquinegro ya puede comprar su ticket para estar presente en el duelo ante el Deportivo Madryn. A partir de la información oficial, las entradas tienen un valor de $20.000 para la popular, y de $35.000 para la platea.

Cabe destacar que, por disposición de la AFA, el pago es sólamente en efectivo y no puede hacerse con transferencia o billeteras virtuales. El lugar para adquirir la entrada es la secretaría del club en los siguientes días y horarios: miércoles de 14 a 20:30hs, jueves de 10 a 20:30hs y viernes de 10 a 17hs.