Primera Nacional: Gimnasia y Esgrima ya conoce día y fecha para la gran final por el ascenso

Gimnasia y Esgrima y Deportivo Madryn y ganaron sus zonas en la Primera Nacional y se clasificaron a la final por el primer ascenso a la máxima categoría Primera División del fútbol argentino. El equipo de Chubut abrochó su lugar con una fecha de anticipación, mientras que el Lobo le ganó a Defensores de Belgrano en la última jornada.
Cómo llegaron Deportivo Madryn y Gimnasia a la final de la Primera Nacional
El Aurinegro ganó la Zona A con 60 unidades, y le sacó cinco de ventaja a Altanta, quien finalizó en la segunda posición y jugará el Reducido. El conjunto de Chubut le ganó 2-1 a Arsenal por la fecha 33 de la Primera Nacional y una fecha antes del final se aseguró su lugar en la final. Cerró su participación con derrota ante Colegiales, en un partido que no le modificaba nada al club.
Por otro lado, el Lobo mendocino tuvo que sufrir un poco más que su rival para acceder al partido por el ascenso a Primera División. En la anteúltima jornada no pudo con Chacarita y tuvo que esperar a la última fecha, donde jugando como local se impuso 1-0 ante Defensores de Belgrano y se clasificó a la gran final quedando primero en la Zona B con 63 unidades.
Cuándo y dónde se jugará la final de la Primera Nacional
El encuentro entre Deportivo Madryn y Gimnasia (M), los ganadores de la Zona A y Zona B respectivamente, será a partido único en el estadio Ciudad de Vicente López (Platense) el sábado 11 de octubre a las 17 horas.