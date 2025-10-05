Atento Gimnasia y Esgrima: ¿Dónde se jugará la final de la Primera Nacional?

Gimnasia y Esgrima está a noventa minutos de retornar a la Liga Profesional , aquel objetivo por el cual pelea desde hace dos temporadas. Luego de lo que significó el viaje y el recordado partido ante San Martín de San Juan, la atención está puesta sobre la elección de la sede ante Deportivo Madryn.

Fermín Antonini se vistió de héroe para llevar a Gimnasia y Esgrima a la final

Si bien el segundo finalista se definió recién hace instantes , desde la Asociación del Fútbol Argentino ya venían trabajando durante la semana en la confirmación del estadio para la definición del primer ascenso.

Teniendo en cuenta que el criterio de cercanía de los clubes respecto a la sede se complicó debido a que no hay estadios en un punto medio que puedan albergar semejante encuentro, la decisión fue buscar un escenario en una región donde la logística no sea un inconveniente .

En ese sentido, si bien falta la confirmación oficial, todo parece indicar que la provincia elegida para la final entre el Mensana y Deportivo Madryn será Buenos Aires. Allí, pican en punta los reductos de Platense y Deportivo Morón , con la cancha del Marrón sacando ventajas.

La cancha de Platense podría ser el escenario de la final de la Primera Nacional

En cuanto a la fecha, el encuentro que definirá al equipo que jugará en Primera División a partir de la próxima temporada no se dilatará demasiado en el tiempo. Según se sabe, será este próximo fin de semana. Sin embargo, no se sabe si será el sábado 11 o el domingo 12 por la tarde.

Gimnasia y Esgrima va por la revancha:

image Gimnasia y Esgrima quiere vengar la definición ante San Martín

Cabe destacar que, el 8 de diciembre de 2024, Gimnasia jugó la final por el segundo ascenso a la Liga Profesional ante San Martín de San Juan en Córdoba, más precisamente en el Estadio Julio César Villagra de Belgrano.

Esa tarde, una multitud acompañó al Lobo en el partido más importante de los últimos tiempos. La alegría fue esquiva, teniendo en cuenta que el Verdinegro se quedó con el triunfo por 2 a 0 con los goles de Federico González y Nazareno Funez.

Ahora, menos de un año después de aquella fatídica jornada, el Blanquinegro tiene la revancha. Tras una larga y complicada temporada, la coronación está nuevamente a 90 minutos y el hincha vuelve a preparar las valijas.