Gimnasia y Esgrima se la juega en la última fecha de la Primera Nacional

Lo merece por regularidad y carácter. Pero el fútbol no está hecho de merecimientos. Gimnasia y Esgrima llegó a la última fecha de la Primera Nacional en la posición ideal: dependiendo de sí mismo y listo para disputar su último pleno de la etapa regular, en una jornada dominguera unificada, que promete ser de alto voltaje.

¡Acá está el Lobo! Gimnasia y Esgrima ganó y recuperó la punta a dos fechas del final

Con la base construida por Ezequiel Medrán, el impulso renovado de Ariel Broggi y un plantel comprometido, el Mensana va por lo que le falta: el pase a la final por el primer ascenso a la Liga Profesional.

El empate final ante Chacarita Juniors dejó un sabor amargo. Porque el Mensana tuvo la gran chance cuando el encuentro se acercaba a su final. Sin embargo, no fue. Y todo se reduce a la última fecha, donde el elenco conducido por Ariel Broggi jugará su último pleno para estar en la definición. Lo merece más que nadie.

El fútbol suele tener capítulos injustos. Incluso los torneos argentinos, con la organización que suele imponer AFA, aumentan esas probabilidades. Sin embargo, el Lobo no piensa en tropiezos y se asume protagonista de lo que será un domingo atrapante. ¿Por qué? Porque todos los partidos de esta última fecha de la instancia campeonato se disputarán a las 15.30, sin chance para la especulación. Y aunque desde otras canchas lleguen noticias, el elenco mendocino tendrá que hacer su trabajo y esperar el pitazo final para reconocerse en el segundo finalista por el primer ascenso a la Liga Profesional (el otro es Deportivo Madryn -ver aparte-).

Ariel Broggi y el pueblo mensana viven una semana de ensueño, a la espera de un domingo que puede ser inolvidable.

Gimnasia y Esgrima está a un paso de cerrar la etapa regular con números que lo posicionan como gran candidato a pelear por el primer ascenso a la Liga Profesional. El equipo supo superar turbulencias internas y un cambio de entrenador sin perder el rumbo, consolidando una identidad que combina orden, sacrificio y eficacia.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza - San Telmo Ferreyra aparece en momentos importantes: es uno de los goleadores que tiene el Mensana. Prensa GyE

Bajo la conducción de Ezequiel Medrán, el Lobo mostró una estructura sólida, especialmente en defensa. Durante buena parte del campeonato, fue uno de los equipos menos vencidos del torneo, con una defensa que se mantuvo firme incluso en partidos de alto voltaje. Medrán construyó una idea basada en el orden y el control, aunque en algunos tramos se le reclamó mayor peso ofensivo.

La llegada de Ariel Broggi marcó un punto de inflexión: el equipo ganó en agresividad, se volvió más directo y sumó triunfos clave ante rivales como Colón y Gimnasia (J), mostrando que el recambio potenció al grupo sin alterar sus pilares.

En ataque, el equipo no depende de un solo nombre. Los goles están repartidos, con buena producción desde el mediocampo y aprovechando las pelotas detenidas. La eficacia en momentos justos ha sido una de las claves de su campaña. Además, el plantel mostró resiliencia en partidos cerrados, con respuestas anímicas destacables cuando comenzó en desventaja.

Gimnasia y Esgrima - San Telmo, por la Primera Nacional La vuelta de Nicolás Romano fue un plus para el equipo de Ariel Broggi de cara a la recta final. Prensa GyE

Desde lo estadístico, Gimnasia fue uno de los equipos más regulares del torneo, metido en zona de clasificación durante toda la temporada. Su eficiencia defensiva fue uno de los grandes diferenciales: el equipo llega a la última fecha con la menor cantidad de goles en contra: 18. Un mérito que comparte con Deportivo Morón. No es un detalle menor. En una categoría tan exigente como la Primera Nacional, la solidez defensiva paga doble.

Con un cuerpo técnico que se consolidó rápidamente y un plantel comprometido, el Blanquinegro llega a la recta final con confianza, respaldo numérico y funcionamiento. Si mantiene esta línea, el sueño de pelear por el ascenso directo está más vivo que nunca.

El desafío será sostener la intensidad y afinar detalles de cara a las fechas por venir. El premio está cerca, pero la exigencia será máxima. Gimnasia lo sabe y está preparado para dar pelea hasta el final.