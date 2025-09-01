Primera Nacional: Gimnasia y Esgrima empató y dejó el liderazgo en Mataderos

Gimnasia y Esgrima de Mendoza rescató un empate 1 a 1 ante Nueva Chicago en Mataderos, en un partido muy disputado correspondiente a la fecha 29 de la Zona B de la Primera Nacional. El punto fue valioso para cortar la racha negativa, pero insuficiente para conservar el liderazgo, ahora en manos de Gimnasia de Jujuy, próximo rival de los mendocinos.

El equipo dirigido por Marcelo Broggi e ncontró la igualdad sobre el cierre del primer tiempo, gracias a un penal convertido por Facundo Lencioni. Antes, Diego Arroyo había abierto el marcador para el Torito con un remate cruzado tras una buena jugada colectiva.

La paridad llegó en tiempo de descuento. Una recuperación de Antonio en el mediocampo derivó en una contra veloz que encabezó Ferreyra. Su remate fue contenido por Ferrero, pero el rebote volvió a quedar en poder del delantero, que al intentar enviar un centro recibió una infracción dentro del área. El árbitro, bien ubicado, sancionó penal sin dudarlo. Lencioni fue el encargado de ejecutarlo y lo transformó en el 1 a 1, que sería definitivo.

El Lobo venía de dos caídas consecutivas como visitante, ante Central Norte y Deportivo Morón (en un pendiente de la fecha 20), y volvió a mostrar algunas falencias, sobre todo en defensa, en un campo de juego afectado por la lluvia caída durante el fin de semana en Buenos Aires.

En el arranque del encuentro, Gimnasia tuvo algunas chances claras. La más importante fue un mano a mano que Galeano no pudo concretar, definiendo apenas desviado junto al primer palo. Con el correr de los minutos, el dominio se fue inclinando hacia el local, que presionó alto y ganó protagonismo en el mediocampo con Cortés, Zalazar y Ortiz.

Chicago complicó con centros cruzados y aprovechó la pasividad defensiva del conjunto mendocino. Petruchi salvó un mano a mano ante Román Zalazar tras un córner, pero poco después, Arroyo recibió una asistencia de Ortiz, controló entrando al área y sacó un remate cruzado que, tras picar antes de llegar al arco, se metió junto al palo izquierdo.

El golpe obligó a Gimnasia a reaccionar. Pese a no generar muchas ocasiones, el equipo mantuvo el orden y logró empatar en el último suspiro del primer tiempo, lo que le dio algo de oxígeno para el complemento.

image Gimnasia y Esgrima vs Nueva Chicago PrensaGyE.

Un segundo tiempo muy trabado y sin claridad

En la segunda parte, el partido perdió ritmo y claridad. Gimnasia asumió el protagonismo, con Lencioni como figura en ataque, pero sin lograr profundidad ni precisión en los últimos metros. El juego se volvió desordenado, con mucha fricción en la mitad de la cancha y un arbitraje que permitió el juego brusco.

Algunas variantes en el equipo mendocino le dieron mayor recuperación en el mediocampo, pero no alcanzaron para generar peligro real. El pelotazo fue el recurso más utilizado por ambos equipos, y eso le restó continuidad al juego.

Chicago apostó a salidas rápidas por los laterales y, aunque logró inquietar a Petruchi en un par de oportunidades, tampoco fue eficaz en la definición. Los minutos pasaron sin emociones claras y el encuentro cayó en un tramo final previsible y sin sobresaltos.

Con este empate, Gimnasia suma un punto valioso en condición de visitante, pero dejó pasar la chance de mantenerse como puntero. El Lobo está segundo (53puntos), detrás de Gimnasia de Jujuy (54), a quien enfrentará en la próxima fecha en el Parque, en un duelo clave por la punta de la Zona B. Lo que sin dudas será una final anticipada.

Las formaciones

Nueva Chicago (1): Facundo Ferrero; Franco Cortés, Julián Rodríguez Vuotto, Agustín Aguirre, Diego Arroyo; Tomás Rodríguez, Román Zalazar, Brandon Cortés, Sergio Ortiz; Ignacio Rodríguez, Iván Maggi. DT: Gastón. Lotito.

Gimnasia de Mendoza (1): Lautaro Petruchi; Facundo Nadalín, Diego Mondino, Imanol González, Franco Saavedra; Matías Muñoz, Ignacio Antonio, Fermín Antonini, Facundo Lencioni; Mario Galeano, Brian Ferreyra. DT: Ariel Broggi.

Goles: PT: 16' Arroyo (NCh), 49' Lencioni (G) de penal.

Cambios: ST: en el inicio: Daniel Abello por Aguirre (NCh),Ismael Cortez por Nadalín (G), 9' Iván Molinas por I. Rodríguez (NCh), Nazareno Petracca por Cortés (NCh), 17' Brian Andrada por Antonini (G), Nicolás Servetto por Galeano (G).

Estadio: República de Mataderos

Árbitro: Álvaro Carranza