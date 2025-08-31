A River Plate le alcanzó con chispazos de jerarquía para vencer a San Martín (SJ)

River Plate venció a San Martín de San Juan en el marco de la séptima fecha del Grupo B del Torneo Clausura de la Liga Profesional , en un encuentro disputado en el estadio Monumental, con goles llegaron a través de Santiago Lencina y Maximiliano Salas . El triunfo dejó al Millonario otra vez líder.

La determinación de Marcelo Gallardo sobre el equipo para enfrentar a San Martín

Y en el arranque el que sorprendió fue el Santo sanjuanino, que intentó dos veces con remates que pasaron cerca del arco defendido por Franco Armani. La cancha se presentaba rápida por las intensas lluvias de las últimas horas y la visita se sintió más cómoda en ese contexto. Por eso, la cara de Marcelo Gallardo expresaba cierta incomodidad ante el arranque de su equipo. Con poco, los sanjuaninos le daban pelea al Millonario en la tenencia .

Sin embargo, la más clara para el local llegó antes de los 7 minutos y significó un click en el partido: Fabricio Bustos ganó sobre la derecha y lanzó un centro llovido al segundo palo, por donde Juan Fernando Quintero llegó para cabecear mal y desviado .

El encuentro fue creciendo en vértigo e Ignacio Maestro Puch reventó el palo izquierdo de Armani tras una corrida en diagonal. River sufría la verticalidad de San Martín (SJ), que si bien no tenía la pelota, ponía mano a mano a sus hombres más adelantados y parecía encontrar algunas buenas sensaciones. Parecía. Porque este River tiene demasiada jerarquía.

AVISÓ RIVER con un cabezazo alto de Juanfer Quintero Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/0MDA1rYV08

Por eso, a la salida de esa acción sanjuanina, el Millonario aceleró para encontrar el primer gol de la noche: Lencina apareció para desatar el festejo local y devolver el liderazgo al Millonario. El juvenil aprovechó una pelota en el área sanjuanina y expuso la real diferencia que iba a darse a partir de ese momento.

EL PALO SALVÓ A RIVER Zapatazo de Maestro Puch al poste Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/aNlD5TD6qi

Los hinchas locales, más allá del gol, festejaron la aparición de otra joya de la cantera: con 19 años y 1,73 metros de estatura, Lencina ya se ganó un espacio entre los habituales titulares del Muñeco.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1962283291190382677&partner=&hide_thread=false RIVER SE PUSO EN VENTAJA Media vuelta de Santiago Lencina y zurdazo para el 1-0 ante San Martín de San Juan



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/1PPMngGJD6 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 31, 2025

Y a los 20 minutos, River volvió a imponer condiciones y amplió la diferencia. Salas guapeó y definió cruzado para establecer el 2-0. River no tuvo que generar demasiado para mandar en el encuentro. La visita en cambió, despilfarró una clara y lo lamentó. Desde ese momento, el encuentro no tuvo equivalencias. El local se adueñó del partido y casi no pasó grandes sobresaltos sobre el arco de Armani.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1962284211429060748&partner=&hide_thread=false ¡QUÉ GOLAZO HICISTE, SALAS!



El delantero de River dejó en el camino a un defensor y sacó un remate cruzado para el 2-0 ante San Martín SJ



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/COdmMnMW1C — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 31, 2025

Los goles le dieron tranquilidad al Millonario, que controló el partido sin grandes inconvenientes. Más allá del flojo partido de Quintero, el elenco de Gallardo fue mucho para la débil defensa sanjuanina.

Es que si algo tiene este equipo del Muñeco, es la sabiduría para entender por donde pasa el encuentro.

Con la ventaja, se hizo de la tenencia y la administró sin apuro, buscando por donde poner en apuros a la defensa visitante. Y desde esa perspectiva, generó nuevas situaciones que no tuvieron buen final por la falta de puntería. Mientras, el Verdinegro intentó ser algo más que un mero "partenaire", pero no lo consiguió.

River Plate Santiago Lencina anotó el primer gol de la noche y desató la euforia de los hinchas: River tiene una nueva joya. Gentileza

El juego en el complemento arrancó con cierta paridad. El Millonario tenía la ventaja y la administró sin grandes sobresaltos, mientras que el visitante intentó arremeter, parado unos metros en campo de juego local. Sin embargo, no fue preciso en ese tramo final del campo y no consiguió inquietar a Armani.

Y bastó que River encendiera motores para que el Monumental volviera a levantarse. Con sus laterales lanzados al ataque, con mucha movilidad de su mediocampo y con potencia en sus hombres más adelantados, el local convirtió en figura a Matias Borgogno, el arquero visitante.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1962298454564053330&partner=&hide_thread=false FENOMENAL ATAJADA de Borgogno ante el cabezazo de Paulo Díaz



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/LPXEjeGwne — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 31, 2025

El Verdinegro encontró una clarísima chance sobre los 23', cuando Puch volvió a quedar mano a mano y definió apenas ancho. Fue otro aspecto que terminó condenando a los sanjuaninos: la falta de precisión de cara a Armani.

Los minutos finales se consumieron con algunos intentos vanos del Verdinegro, que intentó sin éxito el descuento. El cierre fue un triunfo que alimentó la buena racha millonaria y el retorno a lo más alto de las posiciones de la Zona B.

Minuto a minuto y estadísticas: