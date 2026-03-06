Conflicto político con AFA: los clubes que evalúan imitar a River en la postura frente al Comité Ejecutivo

La decisión de River Plate de abandonar el Comité Ejecutivo de la AFA sacudió al fútbol argentino . El club de Núñez anunció el jueves su salida del órgano de gobierno de la Asociación, tras argumentar que los mecanismos de decisión “carecen de claridad y previsibilidad”.

Esta medida abre un nuevo frente en la política interna de la AFA, que puede verse revolucionada en los próximos días si otros clubes se pliegan a la postura del Millonario. Según pudo saber TN, Racing y Talleres evalúan dar un paso similar para marcar su desacuerdo con la metodología en la toma de decisiones dentro de la entidad. La forma en la que se resolvió el paro que rige este fin de semana en todas las categorías desató un molestar que puede resultar difícil de contener.

Dentro del grupo opositor también podría aparecer Gimnasia, cuyo presidente hizo una inesperada propuesta en la última reunión de Comité Ejecutivo. Estudiantes, en tanto, ya había marcado distancia tiempo atrás y el enfrentamiento de su presidente Juan Sebastián Verón con la cúpula de la AFA ya es conocido. Así, la grieta en la política interna de la AFA empieza a tomar forma y amenaza con profundizarse.

La primera reacción en AFA fue la de minimizar la salida de River , bajo la certeza de que la mayoría de los clubes sigue alineada con el liderazgo de Claudio Tapia. De hecho, fueron los mismos clubes los que impulsaron el paro en señal de respaldo al presidente por sus problemas con la Justicia. Sin embargo, puertas adentro reconocen que la decisión de River fue un golpe por la magnitud de la institución y el impacto político que supone.

Estudiantes, con Verón a la cabeza, es desde hace tiempo el principal foco opositor . Aunque el club sigue participando de las reuniones de la AFA y la Liga Profesional sin su presidente, la postura crítica es permanente. Por caso, la “Bruja” fue suspendido en sus funciones dirigenciales después del escándalo por el pasillo de campeón que el club platense le negó a Rosario Central tras el polémico título que le reconoció la AFA.

Talleres, al mando de Andrés Fassi, es otro de los clubes con fuerte antecedentes opositores, al margen de su acercamiento en el último tiempo. El empresario, política e ideológicamente ubicado en la vereda opuesta de Tapia, llegó hasta convocar una conferencia de prensa para pedirle públicamente a “Chiqui” discutir la forma de gestionar el fútbol argentino. Sin embargo, tras problemas con el descenso que Talleres tuvo la temporada pasada, el dirigente cordobés pidió disculpas públicas a Tapia y abandonó su posición dura. De todas formas, su figura sigue asociada como un símbolo de resistencia al modelo actual.

image La postura de Boca y River con respecto a AFA. Gentileza.

En este contexto, Racing emerge como otro actor de peso que podría alinearse con River. La Academia fue uno de los pocos clubes que no se pronunciaron a favor del paro. Diego Milito no comparte muchas de las decisiones del presidente de la AFA ni sus formas, pero mide cada gesto por temor a represalias, especialmente por la cercanía entre Tapia y Víctor Blanco, expresidente de Racing y rival político de Milito. Además, el actual presidente de la Academia considera que todavía no tiene el reconocimiento político suficiente en la interna de Racing para dar un paso tan osado.

Otro club al que deberá prestarle atención es a Gimnasia. En la última reunión del Comité Ejecutivo de la AFA, el presidente Carlos Anacleto se metió con un tema urticante para la dirigencia del fútbol: propuso crear un sistema argentino de inversión privada regulada en el fútbol, pero manteniendo el control de los clubes en manos de los socios y rechazando las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Las miradas desconfiada de sus pares no tardaron en llegar.

WhatsApp Image 2026-03-06 at 15.33.25 El nuevo mapa político de AFA: los clubes que evalúan imitar a River en la postura frente al Comité Ejecutivo. Gentileza.

Boca, Independiente y San Lorenzo: entre la neutralidad y el pragmatismo

Boca, con Juan Román Riquelme, mantiene buenos vínculos con Tapia y una posición cercana a la neutralidad. Los adversarios políticos del ídolo xeneize y el titular de AFA son coincidentes. Independiente, con Néstor Grindetti al frente, conserva una relación de vaivenes y San Lorenzo está alineado por la conveniencia de tener buena relación con la AFA en medio de una crisis institucional interna que requiere la asistencia económica desde Viamonte.

Los clubes chicos: el núcleo de poder de Tapia

La lógica del modelo de “Chiqui” Tapia se sostiene con el respaldo de los clubes chicos en una estructura con 30 equipos en Primera División. Esas instituciones conceden su apoyo automático para evitar el costo político y económico que podría significar perder la plaza en la máxima categoría si se retrocediera al histórico cupo de 20 participantes.

Bajo esta nuevas condiciones, el mapa de poder en la AFA empieza a moverse y Tapia, jaqueado por la Justicia, deberá enfrentar ahora una fisura interna que puede desatar réplicas.