Patricia Bullrich se reunió con Nahuel Gallo y criticó duramente a la AFA: "Hubo intento de apropiación"

La senadora de La Libertad Avanza recibió al gendarme argentino tras ser liberado y apuntó contra la entidad presidida por "Chiqui" Tapia

Patricia Bullrich se reunió con Nahuel Gallo: La emoción de tenerte de nuevo en casa

Patricia Bullrich se reunió con Nahuel Gallo: "La emoción de tenerte de nuevo en casa"

Este jueves, la senadora nacional Patricia Bullrich, se reunió con Nahuel Gallo, el gendarme argentino que fue liberado tras estar 448 días detenido ilegalmente en Venezuela. La exministra de Seguridad publicó un posteo en su cuenta de X donde compartió una foto de ella y el gendarme dándose un abrazo. "La emoción de tenerte de nuevo en casa, Nahuel", comentó

Nahuel Gallo ya se encuentra reunido con su familia y espera el alta médica definitiva para volver a su casa.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, Bullrich contó cómo fueron sus momentos con Gallo. "Estuve charlando un rato largo con él, fue una charla muy importante porque como ministra de Seguridad en ese momento seguí el caso desde el primer día”, contó

Además, la senadora alegó que hubo "conversaciones de carácter íntimo" sobre los días que pasó detenido en el centro penitenciario de Venezuela, Rodeo 1, y expresó que él contará su experiencia "cuando esté en condiciones". Por otro lado, adelantó que Gallo expresó la necesidad de "seguir en la Gendarmería", pero primero tendrá un tiempo de adaptación para luego comenzar con las tareas.

Durante su conferencia de prensa el pasado miércoles, el gendarme aseguró que posee escasa información sobre lo que sucedió durante su cautiverio y dijo que está tratando de "reinsertarse en la sociedad".

Bullrich denunció intento de "apropación" del caso por parte de la AFA

Por otro lado, la senadora mencionó que los representantes de la AFA le pidieron a Nahuel Gallo que mencionara a la entidad como una de las responsables de gestionar su liberación. Sin embargo, Gallo se negó alegando que "sabe que su país estuvo siempre". En cambio, agradeció al ente de manera privada y no lo hizo público.

Claudio Chiqui Tapia, presidente de AFA | Bullrich denunció un intento de apropiación del caso de Nahuel Gallo por parte de la AFA

Asimismo, Bullrich denunció un intento de apropiación del caso por parte de la Asociación de Fútbol Argentino. " Ellos podían llegar a Delcy Rodríguez, son amigos y comparten ese mismo modelo. Nosotros no”, expresó

