4 de marzo de 2026 - 09:31

Nahuel Gallo dará una conferencia de prensa hoy en el edificio Centinela junto a Bullrich

La convocatoria fue dada a conocer en un informe del Ministerio de Seguridad Nacional, será a las 14.

El emotivo reencuentro de Nahuel Gallo con su esposa e hijo tras 448 días de cautiverio

Los Andes
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El gendarme Nahuel Gallo, quien fue liberado tras permanecer 448 días detenido en Venezuela y regresó al país el pasado lunes, dará este miércoles una conferencia de prensa en el Edificio Centinela.

La convocatoria fue dada a conocer en un informe del Ministerio de Seguridad Nacional al que accedió la Agencia Noticias Argentinas en el que se especificó que la conferencia se llevará a cabo a las 14:00 en el citado lugar situado en la Avenida Antártida Argentina 1480.

Junto con Gallo estarán la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, la senadora Patricia Bullrich y el jefe de la Gendarmería Nacional Argentina, Comandante General Claudio Brilloni.

