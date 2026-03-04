Nahuel Gallo dará una conferencia de prensa hoy en el edificio Centinela junto a Bullrich

El gendarme Nahuel Gallo, quien fue liberado tras permanecer 448 días detenido en Venezuela y regresó al país el pasado lunes, dará este miércoles una conferencia de prensa en el Edificio Centinela.
El gendarme Nahuel Gallo, quien fue liberado tras permanecer 448 días detenido en Venezuela y regresó al país el pasado lunes, dará este miércoles una conferencia de prensa en el Edificio Centinela.
La convocatoria fue dada a conocer en un informe del Ministerio de Seguridad Nacional al que accedió la Agencia Noticias Argentinas en el que se especificó que la conferencia se llevará a cabo a las 14:00 en el citado lugar situado en la Avenida Antártida Argentina 1480.
Junto con Gallo estarán la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, la senadora Patricia Bullrich y el jefe de la Gendarmería Nacional Argentina, Comandante General Claudio Brilloni.