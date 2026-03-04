Nahuel Gallo dará una conferencia de prensa hoy en el edificio Centinela junto a Bullrich

El gendarme Nahuel Gallo , quien fue liberado tras permanecer 448 días detenido en Venezuela y regresó al país el pasado lunes, dará este miércoles una conferencia de prensa en el Edificio Centinela .

Quirno minimizó el rol de la AFA en la liberación de Nahuel Gallo: "Se está idealizando a los secuestradores"

Nahuel Gallo espera el alta definitiva para volver a su casa: está en buen estado de salud

La convocatoria fue dada a conocer en un informe del Ministerio de Seguridad Nacional al que accedió la Agencia Noticias Argentinas en el que se especificó que la conferencia se llevará a cabo a las 14:00 en el citado lugar situado en la Avenida Antártida Argentina 1480.