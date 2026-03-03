Quirno minimizó el rol de la AFA en la liberación de Nahuel Gallo: "Se está idealizando a los secuestradores"

El canciller Pablo Quirno cuestionó duramente el papel que jugó la Asociación del Fútbol Argentino en la liberación del gendarme Nahuel Gallo tras su detención en Venezuela, al insinuar que el organismo deportivo de "Chiqui" Tapia negoció “con los secuestradores”, por lo que puso en duda las motivaciones detrás del inesperado interés de la AFA en el caso.

Quirno señaló este lunes por la tarde en A24 que el presidente Javier Milei estuvo informado todo el fin de semana sobre la operación de liberación, pero admitió que desde el Gobierno no tenían claro cómo la AFA había logrado que las autoridades venezolanas entregaran a Gallo.

El ministro de Relaciones Exteriores planteó que no se sabía “el detalle de lo que fue la comodidad que tiene el régimen venezolano en entregarle a una persona afín a su gobierno”, que vinculó a una sintonía ideológica entre la AFA de Tapia y el gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela.

Durante sus declaraciones, Quirno advirtió que se estaba “idealizando” el papel de la AFA y afirmó de forma provocadora: “Estamos agradeciendo al secuestrador que nos libera”, en referencia al régimen venezolano.

De todos modos, Quirno celebró finalmente la llegada de Gallo , pero subrayó que su liberación se dio gracias a la presión diplomática internacional, especialmente de aliados como Estados Unidos e Italia , y no por la mediación del fútbol argentino.

Pablo Quirno Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

Además, sugirió que el interés de la AFA por el caso de Nahuel Gallo no estuvo siempre, sino que podría haber surgido en las últimas semanas, a la par que el presidente de la institución, “Chiqui” Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino, son investigados por la Justicia.

“¿Cuántas declaraciones ha habido de la AFA en todo este tiempo por la liberación de Gallo y los rehenes argentinos en Venezuela? ¿Cuándo hubo partidos de eliminatorias que reclamos hizo? (...) Entendamos también que estamos hablando de personas que están siendo procesadas por la Justicia argentina”, recordó el canciller.

Entonces recalcó que lo de Gallo no se hubiese podido conseguir sin "las acciones de Estados Unidos el 3 de enero" (la intervención de Donald Trump), que terminaron con la detención y el traslado a una cárcel estadounidense de Nicolás Maduro.