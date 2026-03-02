El emotivo mensaje de la esposa de Nahuel Gallo tras su esperado regreso: "Tantas cosas por decir"

María Alexandra Gómez se expresó en redes sociales tras la llegada del gendarme argentino al país y aseguró que ahora “necesitan ser familia… sin miedo”.

La esposa del gendarme argentino Nahuel Gallo compartió un mensaje cargado de emoción luego de que su marido regresara al país tras más de 14 meses detenido en Venezuela. En sus palabras, María Alexandra Gómez habló de “milagro” y de una espera atravesada por el dolor y la incertidumbre.

El mensaje fue publicado en X y refleja el alivio de la familia tras 448 días de angustia. Gómez agradeció a Dios por el regreso y aseguró que todavía le cuesta ordenar las palabras después de tanto tiempo de lucha. También reconoció que quedan muchas “preguntas guardadas” y otras “tantas por decir”.

Mensaje de la esposa de Nahuel Gallo



Tengo tantas preguntas guardadas, tantas cosas por decir… pero hoy las palabras se me mezclan… pic.twitter.com/wFm3vI8CCd — Maria alexandra Gomez (@gg_alexand95764) March 2, 2026 “Gracias, Dios mío… gracias por este milagro, por este regalo que vuelve a darnos vida. Gracias por mi familia, por sostenernos cuando ya no teníamos fuerzas, por no soltarnos nunca”, comenzó en sus redes sociales.

Asimismo, añadió: “Tengo tantas preguntas guardadas, tantas cosas por decir… pero hoy las palabras se me mezclan con las lágrimas. Después de tanto tiempo, después de tanto dolor, de tanta incertidumbre, por fin pudimos volver a respirar. La felicidad no me entra en el pecho”.

“Nahuel está con nosotros. Fueron 448 días de una lucha sin horarios, sin descanso, sin tregua. Fueron 445 días de Desaparición Forzada para Nahuel Agustín Gallo. Fueron 14 meses viviendo con el corazón partido… pero nunca vencido. Hoy lo tenemos en casa. Y eso lo cambia todo”, expresó.