2 de marzo de 2026 - 17:25

El emotivo mensaje de la esposa de Nahuel Gallo tras su esperado regreso: "Tantas cosas por decir"

María Alexandra Gómez se expresó en redes sociales tras la llegada del gendarme argentino al país y aseguró que ahora “necesitan ser familia… sin miedo”.

El mensaje de la esposa del gendarme Nahuel Gallo.

El mensaje de la esposa del gendarme Nahuel Gallo.

Foto:

@gg_alexand95764
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La esposa del gendarme argentino Nahuel Gallo compartió un mensaje cargado de emoción luego de que su marido regresara al país tras más de 14 meses detenido en Venezuela. En sus palabras, María Alexandra Gómez habló de “milagro” y de una espera atravesada por el dolor y la incertidumbre.

Leé además

El emotivo reencuentro de Nahuel Gallo con su esposa e hijo tras 448 días de cautiverio

Video: el emotivo reencuentro de Nahuel Gallo con su esposa e hijo tras 448 días de cautiverio

Por Redacción Política
La AFA intervino en la liberación del gendarme argentino detenido en Venezuela.

El rol de la AFA en la liberación de Nahuel Gallo y una empresa vinculada a "Chiqui" Tapia

Por Redacción Política

El mensaje fue publicado en X y refleja el alivio de la familia tras 448 días de angustia. Gómez agradeció a Dios por el regreso y aseguró que todavía le cuesta ordenar las palabras después de tanto tiempo de lucha. También reconoció que quedan muchas “preguntas guardadas” y otras “tantas por decir”.

Mensaje de la esposa de Nahuel Gallo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gg_alexand95764/status/2028471303276044782?s=20&partner=&hide_thread=false

Gracias, Dios mío… gracias por este milagro, por este regalo que vuelve a darnos vida. Gracias por mi familia, por sostenernos cuando ya no teníamos fuerzas, por no soltarnos nunca”, comenzó en sus redes sociales.

Asimismo, añadió: Tengo tantas preguntas guardadas, tantas cosas por decir… pero hoy las palabras se me mezclan con las lágrimas. Después de tanto tiempo, después de tanto dolor, de tanta incertidumbre, por fin pudimos volver a respirar. La felicidad no me entra en el pecho”.

“Nahuel está con nosotros. Fueron 448 días de una lucha sin horarios, sin descanso, sin tregua. Fueron 445 días de Desaparición Forzada para Nahuel Agustín Gallo. Fueron 14 meses viviendo con el corazón partido… pero nunca vencido. Hoy lo tenemos en casa. Y eso lo cambia todo”, expresó.

Además, Gómez indicó: “Nahu necesita sanar su cuerpo y de eso ya se está ocupando un equipo médico. Nahu necesita sanar su corazón y su mente… y de eso nos vamos a encargar nosotros, con amor, con paciencia, con abrazos que reparen cada herida invisible”.

Ya habrá tiempo para contar, para agradecer uno por uno, para abrazar a quienes nos sostuvieron cuando parecía imposible. Ahora solo necesitamos estar juntos. Mirarnos. Tocarnos. Confirmar que es real. Ahora necesitamos ser familia… sin miedo. #QueSeanTodos”, culminó.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Liberaron a Nahuel Gallo.

El gendarme argentino Nahuel Gallo fue liberado tras 448 días detenido en Venezuela

Por Redacción Política
Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido en Venezuela.

Crece la expectativa por la posible liberación de Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido en Venezuela

Por Redacción
Nahuel Gallo se comunicó con su esposa.

Luego de 445 días, Nahuel Gallo habló por primera vez con su esposa: esto le dijo

Por Redacción Política
Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido en Venezuela.

Confirman que Nahuel Gallo continúa en huelga de hambre y crece la presión sobre el gobierno de Venezuela

Por Redacción Mundo