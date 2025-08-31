Primera Nacional: Deportivo Maipú bajó al puntero en el calle Vergara

En una tarde fría y con un campo pesado por la lluvia del fin de semana, Deportivo Maipú sacó chapa de equipo serio y logró una victoria clave ante el líder Deportivo Madryn. Fue 2 a 1 en calle Vergara, con goles de Mirko Bonfigli y Lucas Faggioli, en el marco de la fecha 29 de la Primera Nacional.

El encuentro comenzó con cierta paridad, aunque el Aurinegro mostró más iniciativa en los primeros minutos. Sin embargo, sus intentos fueron esporádicos y no lograron quebrar a una defensa bien parada, comandada por Luciano Arnijas y De La Reta.

El gol llegó en el momento justo. Sobre el cierre del primer tiempo, un desborde por derecha d e De La Reta terminó en un centro rasante que Bonfigli controló cerca de la medialuna. El delantero se acomodó y sacó un potente remate que se clavó junto al palo derecho de Bonnín , marcando el 1 a 0 parcial.

En el complemento, Madryn salió decidido a buscar el empate. Maipú se replegó algunos metros y apostó a la contra. Aunque pasó algunos sobresaltos, la figura del arquero Pietrobono volvió a aparecer, junto a un sólido trabajo defensivo y la entrega del mediocampo con la figura de Villarreal .

El puntero encontró el empate con un verdadero golazo de tiro libre del central Facundo Giacopuzzi, que dejó sin chances a Pietrobono y volvió a emparejar el marcador. Luego del empate, Madryn bajó la intensidad . Pero Maipú no se cayó . Al contrario, reaccionó y volvió a sorprender.

La presión alta, el empuje de Eggel y Villarreal, y el oportunismo en ataque fueron claves para recuperar el protagonismo. Tras un remate exigente de Eggel que forzó un córner, llegó el tanto del triunfo. Centro al centro del área, cabezazo de Agüero y rebote que aprovechó Lucas Faggioli, recién ingresado, para sellar el 2 a 1 definitivo. La fiesta estalló en el Sperdutti.

image Deportivo Maipú vs Deportivo Madryn PrensaMaipú.

El cierre fue a pura tensión, pero también con una gran solidez de Maipú para sostener el resultado y hacer pesar su localía.

Deportivo Maipú jugó uno de sus mejores partidos de la temporada y bajó al líder de la zona con autoridad. Con mucho carácter y contundencia, el equipo de Alexis Matteo sumó una victoria fundamental que lo mantiene firme en la pelea por el Reducido.

Los hinchas del Cruzado en calle Vergara celebraron un triunfazo que puede marcar un antes y un después en este último tramo del campeonato.

Las Formaciones

Deportivo Maipú (2): Ignacio Pietrobono; Luciano Paredes, Luciano Arnijas, Aaron Agüero, Juan De La Reta; Marcelo Eggel, Matías Villarreal, Mirko Bonfigli, Rubens Sambueza; Franco Saccone, Pío Bonacci. DT: Alexis Matteo.

Deportivo Madryn (1): Yair Bonnín; Agustín Sosa, Facundo Giacopuzzi, Santiago Postel,Diego Martínez; Bruno Pérez, Federico Recalde, Diego Crego; Germán Rivero, Ezequiel Montagna, Luis Silba. DT: Leandro Gracian.

Goles: PT: 40' Bonfigli (M). ST: 22' Gaicopuzzi (DM), 30' Faggioli (M).

Cambios: ST: 9' Emiliano Ozuna por Sambueza (M); 18' Bruno Juncos por Montagna (DM); 29' Lucas Faggioli por Saccone (M); 34' Abel Bustos por Recalde (DM); 36' Nicolás Maná por Martínez (DM); 39' Marco Campagnaro por Bonfigli (M) y Iván Sandoval por Bonacci (M); 43' Elías Ayala por Crego (DM).

Estadio: Omar Higinio Sperdutti.

Árbitro: Lucas Comesaña

Minuto a minuto y estadísticas: