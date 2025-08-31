31 de agosto de 2025 - 18:10

Atlético Club San Martín perdió en San Luis ante Juventud Unida

En el marco de la fecha 7 de la Reválida del Torneo Federal A, el Atlético Club San Martín cayó 2 a 1 en San Luis

Juventud Unida - Atlético Club San Martín, por el Federal A

Juventud Unida - Atlético Club San Martín, por el Federal A

Prensa CAJUU
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

San Martín no pudo en San Luis:

El trámite en el Mario Sebastián Diez fue pobre, muy disputado y luchado. El estado del campo de juego fue vital en ese aspecto, ya que ocasionaba que la pelota se frene en algunos sectores, y que no pueda tomar velocidad en otros. Por eso, las imprecisiones fueron moneda corriente durante los noventa minutos.

La apertura del marcador ocurrió sobre el minuto 45 de la etapa inicial, cuando Tomás Garro ganó la cuerda por derecha y tiró un centro al corazón del área para el desvío de Martino Dorato, que la colocó junto a un palo para superar a Agustín Grinovero.

Atlético Club San Martín perdió de visitante

Atlético Club San Martín perdió de visitante

En el complemento Christian Corrales movió piezas para ser más ofensivo, y contó con algunas chances para alcanzar la igualdad. Sin embargo, a los 11' llegó otro golpe duro. Un pelotazo largo que parecía morir en las manos del arquero de San Martín se frenó antes de tiempo debido al terreno de juego, y el único despierto para aprovechar la situación fue el delantero Lautaro Lucero, que remató cruzado para estampar el 2 a 0

La última media hora del cotejo tuvo a un Chacarero tirado en ataque y buscando el descuento con decisión, ante un local que trató de cerrarle los caminos. El premio al esfuerzo se dio a los 24' con un córner ejecutado por Valentín Mancini que encontró la cabeza de Lucas Más para superar a César Taborda.

Sin embargo, no alcanzó para concretar la remontada y evitar que se rompa una racha positiva de ocho encuentros sin conocer la derrota. Además, con esta caída el León dejó escapar una chance para sacar una ventaja que lo clasificara virtualmente a los playoffs a falta de dos fechas.

Gutiérrez Sport Club y Huracán Las Heras no jugaron por lluvia:

image

Debido a las intensas lluvias que se dieron este domingo en Mendoza, Gutiérrez Sport Club y Huracán Las Heras no pudieron disputar sus cotejos, que quedaron suspendidos por el agua acumulada en el Anselmo Zingaretti y el General San Martín, respectivamente.

De esta manera, el Celeste quedó a merced de lo que indique el Consejo Federal, teniendo en cuenta que ya había aplazado su encuentro 24 horas (debía jugar el sábado ante Círculo Deportivo). Mientras tanto, el Globo recibirá a Guillermo Brown de Puerto Madryn este lunes a las 15:30 horas.

