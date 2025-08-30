Federal A: San Martín y Huracán afrontan una jornada clave para llegar a los playoffs

Por la fecha 7 de la Reválida del Torneo Federal A, el Atlético Club San Martín y Huracán Las Heras afrontan duelos importantes pensando en la clasificación.

De a poco la Zona Reválida del Torneo Federal A va llegando a su final, y con él crece la importancia de cada uno de los encuentros que los mendocinos disputan. En este caso, Atlético Club San Martín puede abrochar su boleto, y Huracán Las Heras quiere mantenerse en el lote de arriba.

Cabe destacar que vienen de protagonizar un gran duelo entre ambos que terminó 0 a 0, en un trámite que pareció de ajedrez, con ideas bien claras desde lo táctico y emociones hasta el final. Luego de 90 minutos parejos, Cristian Aracena le tapó un penal a Nicolás Heiz, salvando un punto para el Globo y amargándole el triunfo al Chacarero.

Atlético Club San Martín visita San Luis: Atlético Club San Martín El Albirrojo y una nueva presentación por el Federal A ACSM El León quiere sacarse la sangre del ojo, luego de que se le haya escapado la victoria en el epílogo por dos fines de semana consecutivos. Erró ese penal con Huracán, y Brown de Madryn se lo igualó en el cierre en el anterior partido. Por eso, el entrenador pone todas sus fichas a lo que pueda ocurrir este domingo.

El rival es Juventud Unida Universitario en el Mario Sebastián Diez, a partir de las 15.30 horas. En caso de ganar, el Albirrojo prácticamente comenzaría a pensar en los playoffs por el segundo ascenso y estiraría su invicto a 9 encuentros. Dirige Francisco Acosta de Santiago del Estero.

Huracán Las Heras enfrenta a un rival directo: Huracán Las Heras Huracán Las Heras quiere clasificar a los playoffs HLH Mientras tanto, siempre y cuando el clima lo permita, Huracán Las Heras se medirá con Guillermo Brown de Puerto Madryn desde las 16 horas, con el arbitraje de César Ceballo de Córdoba.