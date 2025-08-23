Federal A: Atlético Club San Martín y Huracán Las Heras chocan en un duelo de alto impacto

Atlético Club San Martín recibe a Huracán Las Heras este domingo a las 16.45 horas, en un duelo correspondiente a la fecha 6 del Federal A.

Atlético Club San Martín y Huracán Las Heras vuelven a cruzarse por el Federal A

Este domingo por la tarde, los dos elencos mendocinos que siguen en competencia fuerte en el Torneo Federal A vuelven a verse las caras. Atlético Club San Martín y Huracán Las Heras se miden en el Este por la fecha 6 de la Zona A de la Reválida.

Ambos luchan por lo mismo: asegurar un boleto para los playoffs por el segundo ascenso. Para lograrlo deben sumar de a tres, debido a que la tabla está apretada, con una distancia de sólo cinco puntos entre el puntero (el León), y el octavo (Sol de Mayo) a falta de cuatro fechas para el cierre de esta etapa.

Atlético Club San Martín Atlético Club San Martín viene de igualar 1 a 1 con Brown de Puerto Madryn por el Federal A ACSM El Chacarero es el que mejor plantado está. Acumula siete partidos invicto, y seis sin conocer la derrota en el Libertador General San Martín. Con Christian Corrales en el banco, se consolidó como el mejor equipo de la zona y encontró los intérpretes perfectos para dar rienda suelta a sus deseos de protagonismo.

Sin embargo, durante la semana recibió malas noticias pensando en el armado del once inicial. El segundo central Sebastián Olivares sigue lesionado, y Nahuel Bernabé se resintió de su desgarro, por lo que no podrá ser opción en la zaga. Finalmente, el lateral por izquierda titular Juan José Almeida se lesionó la mano, y fue intervenido durante estos días. Por ese motivo, ante el Globo debutaría oficialmente Lucas Más, de 22 años y con pasado en el Deportivo Maipú.

Por otro lado, Huracán también tiene dolores de cabeza. Es que su goleador Joel Lucero, clave al anotar los goles de las victorias ante Estudiantes de San Luis y Círculo Deportivo, deberá purgar una fecha de suspensión y no podrá estar ante el Chacarero. Además, uno de los integrantes de la dupla técnica, Osvaldo Gullace, fue expulsado y tampoco estará.