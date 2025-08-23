23 de agosto de 2025 - 17:59

Federal A: Atlético Club San Martín y Huracán Las Heras chocan en un duelo de alto impacto

Atlético Club San Martín recibe a Huracán Las Heras este domingo a las 16.45 horas, en un duelo correspondiente a la fecha 6 del Federal A.

Daniel Guidoni /Prensa ACSM
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

Ambos luchan por lo mismo: asegurar un boleto para los playoffs por el segundo ascenso. Para lograrlo deben sumar de a tres, debido a que la tabla está apretada, con una distancia de sólo cinco puntos entre el puntero (el León), y el octavo (Sol de Mayo) a falta de cuatro fechas para el cierre de esta etapa.

Atlético Club San Martín
El Chacarero es el que mejor plantado está. Acumula siete partidos invicto, y seis sin conocer la derrota en el Libertador General San Martín. Con Christian Corrales en el banco, se consolidó como el mejor equipo de la zona y encontró los intérpretes perfectos para dar rienda suelta a sus deseos de protagonismo.

Sin embargo, durante la semana recibió malas noticias pensando en el armado del once inicial. El segundo central Sebastián Olivares sigue lesionado, y Nahuel Bernabé se resintió de su desgarro, por lo que no podrá ser opción en la zaga. Finalmente, el lateral por izquierda titular Juan José Almeida se lesionó la mano, y fue intervenido durante estos días. Por ese motivo, ante el Globo debutaría oficialmente Lucas Más, de 22 años y con pasado en el Deportivo Maipú.

Por otro lado, Huracán también tiene dolores de cabeza. Es que su goleador Joel Lucero, clave al anotar los goles de las victorias ante Estudiantes de San Luis y Círculo Deportivo, deberá purgar una fecha de suspensión y no podrá estar ante el Chacarero. Además, uno de los integrantes de la dupla técnica, Osvaldo Gullace, fue expulsado y tampoco estará.

Huracán Las Heras
El duelo se disputará sólo con público Albirrojo, en el Libertador General San Martín. Será a partir de las 16.45 horas, con el arbitraje de Jonathan Correa y la televisación de DSports.

Posibles formaciones de Atlético Club San Martín - Huracán Las Heras:

San Martín: Agustín Grinovero; Valentín Mercado, Facundo Ruiz, Lucas Más, Juan Marital; Emanuel Décimo, Iván Paz; Ignacio Castro, Adrián Collera, Valentín Mancini; Felipe Rivarola. DT: Christian Corrales.

Huracán Las Heras: Cristian Aracena; Ezequiel Bonacorso, Tomás López, Agustín López, Enzo Montenegro; Agustín Verdugo, Nicolás Sandoval, Emmanuel García, Juan Aguilar; Luciano Ortega, Joan Juncos. DT: Alejandro De La Riba - Osvaldo Gullace.

Datos del partido:

Estadio: Libertador General San Martín

Árbitro: Jonathan Correa

Hora: 16.45

TV: DSports

