Cadillac apuesta a lo grande: Checo Pérez y Bottas serán sus pilotos en el debut en la Fórmula 1

La Fórmula 1 está a punto de sumar un nuevo integrante de peso. Cadillac , la histórica marca estadounidense que desembarcará como 11ª escudería en la parrilla a partir de 2026, ya tendría cerrada su alineación de pilotos, Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas serán los responsables de liderar este ambicioso proyecto.

Según reveló el medio especializado RacingNews 365, Cadillac ya firmó los contratos con ambos corredores, y el anuncio oficial se espera para la próxima semana, coincidiendo con el regreso del calendario en el G ran Premio de Países Bajos . Inicialmente, se había planteado revelar al primer piloto antes del receso, pero la escudería optó por presentar a la dupla completa.

La elección de Pérez y Bottas no es casual, es que, entre ambos suman más de 500 Grandes Premios y un total de 16 victorias (10 del finlandés, 6 del mexicano) . Ambos han sido subcampeones del mundo y figuran entre los pilotos con mayor experiencia en la historia de la F1. Checo es octavo en cantidad de carreras disputadas (281) y Bottas ocupa el puesto 13 (246). Cuando arranque la temporada 2026, ambos tendrán 36 años.

La escudería fue anunciada por la F1 en 2024 y hará su debut el próximo año en la Máxima.

Además de su talento y experiencia, sus perfiles aportan otros valores estratégicos. En el caso del mexicano, su llegada también refuerza el posicionamiento d e Cadillac en el mercado latinoamericano, especialmente en México , lo que representa un impulso clave en términos comerciales y de merchandising.

Tras su salida de Red Bull en 2024, Pérez pasó toda la temporada 2025 sin actividad oficial en la F1. Su última etapa en la escudería austríaca incluyó momentos clave, como el histórico 1-2 en el Mundial de Pilotos de 2023. Bottas , por su parte, fue apartado d e Sauber al cierre de 2024 y este año se desempeñó como piloto reserva de Mercedes, escudería con la que logró sus mejores resultados en la categoría.

image Checo Pérez Gentileza.

Cadillac, que ingresará a la F1 bajo la sociedad entre General Motors y TWG Global, priorizó la contratación de corredores con amplio conocimiento técnico y experiencia en el desarrollo de equipos. Según The Race, el equipo también evaluó opciones como Zhou Guanyu, Felipe Drugovich y Paul Aron, pero finalmente se inclinó por dos pilotos consolidados.

Ferrari será el proveedor de unidades de potencia del equipo en su primer año. Incluso se analiza la posibilidad de que la escudería italiana les facilite un monoplaza antiguo para que Bottas y Pérez participen en pruebas privadas (TPC) y se integren tempranamente al trabajo de simulador.

image Valtteri Bottas Gentileza.

La escudería estadounidense tiene claro que su debut será cuesta arriba, con una estructura en construcción y una brecha competitiva importante frente a los equipos establecidos. Sin embargo, la elección de dos pilotos con capacidad probada para trabajar en entornos adversos -como ya hicieron en sus etapas en Force India, Alfa Romeo o Racing Point- es parte de la estrategia para cimentar una base sólida.

Será la primera vez desde 2016 que la Fórmula 1 amplíe su parrilla más allá de los diez equipos actuales.

Cadillac ocupará ese lugar con una apuesta ambiciosa, dos veteranos que buscan revancha y un equipo que quiere hacer historia desde el primer día.