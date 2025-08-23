Primera Nacional: Central Norte sorprendió a Gimnasia sobre la hora y cortó su racha ganadora

El Lobo controló el partido en Salta y generó las mejores situaciones, pero un gol agónico de Central Norte lo dejó sin nada en el cierre del encuentro.

En la última jugada del partido al Lobo se quedó con las manos vacías, tras dominar ampliamente el partido.

En un desenlace inesperado, Gimnasia y Esgrima de Mendoza perdió 1 a 0 frente a Central Norte de Salta en el estadio Padre Ernesto Martearena, en uno de los encuentros correspondientes a la 28ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional. El gol agónico de Augusto Berrondo sobre el cierre del partido rompió la paridad y dejó sin nada al conjunto mendocino, que había sido protagonista durante casi todo el encuentro.

El equipo dirigido por Ariel Broggi, que acumulaba cuatro triunfos consecutivos y llegaba como único puntero de la zona, mostró autoridad desde el arranque. Con presión alta, dominio del mediocampo y control de la posesión del blalón el Lobo se adueñó de las acciones. Ignacio Antonio, Lencioni y Torres lideraron esa primera mitad, que tuvo a los mendocinos como claros protagonistas. Sin embargo, les costó romper el cerco defensivo propuesto por el local, que apostó a una línea de cinco y a jugar de contra.

Facundo Lencioni Lencioni fue una de las figuras del partido en la noche salteña. Gentileza. En el complemento, Gimnasia mantuvo la iniciativa y estuvo muy cerca de abrir el marcador en los pies de Ferreyra, Lencioni y Mondino, pero se topó con una actuación del arquero salteño Vázquez, que mantuvo el arco en cero.

Gimnasia y Esgrima Gimnasia y Esgrima Gentileza En su búsqueda por quedarse con los tres puntos, el Lobo dejó espacios atrás. Central Norte, que había mostrado poco en ofensiva, aprovechó una contra liderada por Acosta, que terminó con la expulsión de Ismael Cortez por una infracción al borde del área. El tiro libre ejecutado por Ferreyra pegó en la barrera y el rebote le quedó a Augusto Berrondo, que no perdonó y definió ante Petruchi y selló el 1 a 0 final.

Pese a la derrota, Gimnasia sigue liderando la Zona B, pero desperdició una buena chance de seguir ampliando su ventaja. Central Norte, por su parte, sumó tres puntos vitales y dio el golpe ante el puntero.