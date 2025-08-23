Primera Nacional: Central Norte sorprendió a Gimnasia sobre la hora y cortó su racha ganadora

En un desenlace inesperado, Gimnasia y Esgrima de Mendoza perdió 1 a 0 frente a Central Norte de Salta en el estadio Padre Ernesto Martearena, en uno de los encuentros correspondientes a la 28ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional. El gol agónico de Augusto Berrondo sobre el cierre del partido rompió la paridad y dejó sin nada al conjunto mendocino, que había sido protagonista durante casi todo el encuentro.
El equipo dirigido por Ariel Broggi, que acumulaba cuatro triunfos consecutivos y llegaba como único puntero de la zona, mostró autoridad desde el arranque. Con presión alta, dominio del mediocampo y control de la posesión del blalón el Lobo se adueñó de las acciones. Ignacio Antonio, Lencioni y Torres lideraron esa primera mitad, que tuvo a los mendocinos como claros protagonistas. Sin embargo, les costó romper el cerco defensivo propuesto por el local, que apostó a una línea de cinco y a jugar de contra.
Facundo Lencioni
Lencioni fue una de las figuras del partido en la noche salteña.
Gentileza.
En el complemento, Gimnasia mantuvo la iniciativa y estuvo muy cerca de abrir el marcador en los pies de Ferreyra, Lencioni y Mondino, pero se topó con una actuación del arquero salteño Vázquez, que mantuvo el arco en cero.
Gimnasia y Esgrima
Gentileza
En su búsqueda por quedarse con los tres puntos, el Lobo dejó espacios atrás. Central Norte, que había mostrado poco en ofensiva, aprovechó una contra liderada por Acosta, que terminó con la expulsión de Ismael Cortez por una infracción al borde del área. El tiro libre ejecutado por Ferreyra pegó en la barrera y el rebote le quedó a Augusto Berrondo, que no perdonó y definió ante Petruchi y selló el 1 a 0 final.
Pese a la derrota, Gimnasia sigue liderando la Zona B, pero desperdició una buena chance de seguir ampliando su ventaja. Central Norte, por su parte, sumó tres puntos vitales y dio el golpe ante el puntero.
Las Formaciones
Central Norte (1): Enzo Vázquez; Iván Regules, Cristian González, Tomás Berra, Matías Sánchez, Joaquín Vaquero; Gianluca Mancuso, Maximiliano Ribero, Gonzalo Alvez, Diego Ledesma y Franco Tisera. DT: Pablo Fornasari.
Gimnasia de Mendoza (0): Lautaro Petruchi; Ismael Cortéz, Diego Mondino, Imanol González, Franco Saavedra; Joel Barboza, Ignacio Antonio, Federico Torres, Facundo Lencioni; Nicolás Ferreyra y Nicolás Servetto. DT: Ariel Broggi.
Cambios: ST: 11' Mario Galeano por Servetto (G), Luciano Cingolani por Torres (G); 12' Augusto Berrondo por Alvez (CN), Matías Moravec por Vaquero (CN); 22' Luciano Ferreyra por Ledesma (CN), 28' Rodrigo Acosta por Tisera (CN), Tiago Banega por Mancuso (CN), 42' Lucas Bustos por Barboza (G); 47' Lucas Bustos por Barboza (G).
Gol: 48' Berrondo (CN).
Expulsado: 45' Ismael Cortez (G)
Estadio: Padre Martearena
Árbitro: Gonzalo Pereira