22 de agosto de 2025 - 17:06

Handball: Dos excelentes septetos de Mendoza protagonizaran las finales masculina y femenina

Se trata de la UN Cuyo y Municipalidad de Maipú, que jugarán por la copa, en el marco del torneo Apertura de balonmano

Handball. Maipú venció a Tupungato en el duelo de municipalidades y jugará la final de la Liga de Honor.

Foto:

Amebal
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

El torneo Apertura de Handball de la Asociación Mendocina de Balonmano (Amebal), tiene sus finalistas en la Liga de Honor masculina. Porque UNCuyo y Municipalidad de Maipú triunfaron en sus partidos de semifinales y accedieron a la definición.

Este domingo a las 18.30 en el polideportivo de la UNCuyo jugarán los locales y los maipucinos en la única final que consagrará al campeón del Apertura en la división máxima del handball local.

Las semifinales

Los equipos masculinos tuvieron en la última semana sus jornadas de semifinales con el triunfo de la Municipalidad de Maipú frente a a Municipalidad de Tupungato por 30 a 21 (primer tiempo 11-10), en el estadio maipucino.

En este partido se dio la particularidad que los dos arqueros titulares tenían pasado y presente en la Selección Argentina. Porque Alejo Mallea (Municipalidad de Tupungato) atajó el año pasado en el torneo en el torneo Centro-Sur, de juniors, que ganó Argentina en Nicaragua. Mientras que Lautaro Cortes (Municipalidad de Maipú) viene de jugar el Mundial sub 19 (juveniles) en Egipto con el seleccionado argentino (22° lugar entre 32 equipos).

Los goleadores maipucinos fueron los hermanos Luciano (7) y Valentín (5) Faraz en tanto en los tupungatinos, Gonzalo Maya y Máximo Calderón con 4 fueron los máximos anotadores.

En el estadio de la UNCuyo, los Verdes superaron a Godoy Cruz A.T. 33 a 25 (PT 16-9). Para la U fueron los que más marcaron Martín Giménez (9) y Mateo Isgró (7) y en el Tomba fue el goleador Agustín Carloni (6).

