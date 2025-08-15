Handball: Siguen los dobletes de títulos en el torneo de Mendoza

Handball: en el Valle de Uco están contentos y festejan un ascenso en el campeonato Nacional de Clubes

Hubo doble festejo para el handball de la UNCuyo, porque se consagraron campeones en las categorías juvenil femenino y cadetes tras ganar las finales correspondientes en sus respectivas divisiones en el marco del torneo Apertura de la Asociación Mendocina de Balonmano, (Amebal).

En el estadio del Polideportivo de la UNCuyo, las Duendecitas vencieron a Municipalidad de Maipú por 30 a 25 (Primer tiempo 17-13), mientras que los cadetes varones superaron a Regatas 33 a 31 (PT 18-13).

Los 30 goles de UNCuyo campeón juvenil femenino estuvieron así repartidos: Catalina Lemos (9), Marina Morán (7), Zahira Gazali (5), Valentina Catapano (4), Valentina Di Césare (3), Sofía Pino (1) y Sofía Geroli (1).

También jugaron: Angelina Avila, Lourdes Villafañe, Camila Montigel, Luna Bucca, Emma Valpreda, Julieta Avila, Lucía Fugazzotto, Isabella Ramet y Camila Brunetti. Fueron dirigidas por Ana Alonso secundada por Hebe Caballeto y Martín Medrano.

Para Municipalidad de Maipú los 25 goles los anotaron: Amparo Benito (7), Alegra Pacheco (6), Nazarena Santucci (5), Josefina Gómez (2), con un gol: Ema Sánchez, Emilia Aramburu, Luciana Núñez, Tiziana Mecci y Rocío Contrera. También jugaron: Josefina López, Sofía De Blasis, Sthefanía Fernández, Mía Cerutti, Camila García, Luna Pereyra y Rosario Barroso dirigidas por Juan Silnik y Gustafo Latuff.

La final de cadetes

Una final muy pareja disputaron los cadetes de UNCuyo. Los Duendes vencieron al Club Mendoza de Regatas 33 a 31. Para los verdes campeones marcaron: Agustín López (11), Santino Ferri (9), Sebastián Villa (4), Agustín Silvestri (4), Juan Motta (2), uno para Bastián Bucca, Gonzalo Sendra y Juan Villarroel. Completaron el plantel: Máximo Ibáñez, Ignacio Carminatti, Luca Almagro, Franco Garay, Benjamín Arias y Santiago Avila. Fueron dirigidos por Alejandro Matos y completaron el cuerpo técnico: Bruno Valpreda y Rodrigo Araya.

En el equipo de Regatas hicieron los 31 goles: Jorge Iribarren (18), Máximo Reinoso (7), Valentino Masi (3), con uno: Juan Cornejo, Francisco Morales y Andrés Balasch.

También jugaron: Ulises Bernal, Benjamín Plaza, Nicolás Ortiz, Maximiliano Petriachi, Agustín Giménez, Pedro Largacha, Fausto Alba, Máximo Rivera, Bautista Valle y Gerónimo Farina. Fueron dirigidos por Alejandro Varas y Leonardo Belot.