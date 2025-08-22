22 de agosto de 2025 - 19:16

Primera Nacional: Gimnasia visita a Central Norte de Salta: hora, TV y formaciones

El Lobo viaja mañana a la ciudad salteña con el objetivo de mantener el buen momento. El entrenador, Ariel Broggi hará cambios obligados por lesiones y suspensiones, pero la ilusión mensana no se detiene.

El plantel del Lobo viajará mañana a las 14.45 a Salta. Debido al paro escalonado, el vuelvo del equipo mendocino fue reprogramado.&nbsp;




Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

Con un gran presente que lo tiene como único líder de la Zona B, Gimnasia y Esgrima de Mendoza visitará esta noche a Central Norte de Salta, desde las 22, por la fecha 28 de la Primera Nacional.

El partido se disputará en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, contará con el arbitraje de Gonzalo Pereira y será transmitido por TyC Sports Play.

Desde la llegada del entrenador Ariel Broggi, el Lobo acumula cuatro triunfos consecutivos que lo mantienen en lo más alto de la tabla. Esta noche, en tierras salteñas, el equipo mendocino buscará extender su buen momento.

En su última presentación, el conjunto Mensana venció 2 a 1 a Almirante Brown en un vibrante encuentro disputado en el estadio Víctor Legrotaglie. Allí, el equipo de Broggi comenzó en desventaja pero logró revertir el resultado en el complemento, logrando un triunfo muy celebrado que ilusiona a los hinchas blanquinegros por la actitud y el juego mostrado por el equipo de calle Lencinas.

image
Franco Saavedra una de las piezas fundamentales defensivas en el Lobo.&nbsp;

El líder con algunas ausencias

Durante duelo frente a la Fragata, el lateral derecho Facundo Nadalín debió retirarse lesionado en los primeros minutos del segundo tiempo. Los estudios confirmaron que sufrió un desgarro en su pierna derecha, por lo que será baja para este compromiso. Su lugar será ocupado por Ismael Cortez.

Además, el volante Matías Muñoz llegó a la quinta tarjeta amarilla (acumulando un total de diez) y deberá cumplir dos fechas de suspensión. En su lugar ingresará Joel Barboza.

Quien volverá al once titular es Imanol González, quien ya cumplió su fecha de suspensión. El defensor central regresará para formar dupla con el capitán Diego Mondino en la zaga central.

El plantel del Lobo viajará hoy, a las 14. 45 rumbo a la ciudad de Salta. El viaje estaba previsto originalmente para ayer por la tarde, pero debió ser reprogramado debido al paro escalonado.

Por el lado de Central Norte, el DT Víctor Fornasari no podrá contar con los defensores Santiago Rinaudo y Pedro Sanz, ni con el mediocampista Rodrigo Acosta, todos suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas.

image
Tras un primer tiempo muy flojo, Gimnasia jug&oacute; muy bien en el complemento frente a Almirante Brown a quien termin&oacute; d&aacute;ndole el partil

Probable formaciones Central Norte de Salta vs Gimnasia y Esgrima de Mendoza

Central Norte: Enzo Vázquez; Joaquín Vaquero, Cristian González, Matías Sánchez, Tomás Berra; Gonzalo Álvez, Maximiliano Ribero, Gianluca Mancuso, Augusto Berrondo; Franco Tisera, Diego Ledesma. DT: Pablo Fornasari.

Gimnasia de Mendoza: Lautaro Petruchi; Ismael Cortéz, Diego Mondino, Imanol González, Franco Saavedra; Ignacio Antonio, Joel Barboza, Nicolás Ferreyra, Brian Andrada, Facundo Lencioni y Nicolás Servetto. DT: Ariel Broggi.

Estadio: Padre Martearena

Hora: 22

Árbitro: Gonzalo Pereira

TV: TyC Sports Play

