Primera Nacional: Gimnasia sufre bajas clave para recibir a Almirante Brown en el Legrotaglie

Gimnasia y Esgrima afrontará dos ausencias sensibles en su compromiso de este sábado frente a Almirante Brown , a disputarse en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie desde las 17.15, por la 27ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional .

Franco Mastantuono será presentado en el Real Madrid: fecha, hora y el número que utilizará

El equipo mendocino, que recuperó la cima de la tabla tras cosechar tres triunfos consecutivos en el inicio de la era Ariel Broggi, llega con un envión anímico alto, sumado al fuerte respaldo que tendrá de sus hinchas. El Mensana lidera en soledad con un partido menos, ya que aún debe disputar el encuentro pendiente ante Deportivo Morón el próximo 27 de agosto . Un triunfo en ese compromiso podría permitirle sacar una ventaja clave cuando restan apenas ocho fechas para el cierre de la etapa regular.

Ariel Broggi, entrenador del Lobo sufrirá algunas bajas para enfrentar a la Fragata este fin de semana en el Parque.

Desde la llegada de Broggi, tras la salida de Ezequiel Medrán , el Blanquinegro sumó 9 puntos de 9 posibles, con seis de ellos obtenidos como visitante. Este gran arranque renovó la ilusión del mundo mensana en su camino al tan ansiado ascenso.

Sin embargo, para recibir a La Fragata, el Lobo no contará con dos piezas importantes : el defensor central y goleador cordobés Imanol González , quien llegó a la quinta amarilla en la victoria frente a Chaco For Ever, y el mediocampista creativo Jeremías Rodríguez Puch, que continúa recuperándose de un desgarro.

A estas bajas se suman las de Fermín Antonini, lesionado también frente al conjunto norteño, y Enzo Gaggi, con problemas en los ligamentos internos.

Con la llegada del nuevo entrenador, Antonini recuperó la titularidad y, además fue autor del segundo gol frente a los chaqueños. Debido a la lesión podría quedar marginado del plantel durante un par de fechas.

Ante este panorama, Brian Andrada volvería al once inicial en lugar de Antonini, mientras que Lautaro Correa ocuparía el lugar de González en la zaga central. Correa, de 22 años, se incorporó al equipo esta temporada proveniente de Instituto de Córdoba.

Gimnasia buscará seguir firme en la cima y prolongar su racha positiva, pese a las ausencias, en un partido que se presenta como una nueva final de cara al objetivo mayor: la primera final del ascenso.