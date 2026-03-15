"Chiqui" Tapia rompió el silencio tras la cancelación de la Finalissima: "La AFA siempre quiso jugar en sede neutral"

Luego de que la UEFA anunciara la cancelación de la Finalissima entre Argentina y España , el presidente de la AFA , Claudio "Chiqui" Tapia , utilizó sus redes sociales para exponer la postura del fútbol argentino. En un descargo, el dirigente reveló los detalles de las negociaciones fallidas y apuntó contra el organismo europeo por la falta de flexibilidad en las fechas.

Conmebol respalda a la AFA y la Finalissima no se jugaría en el Santiago Bernabéu

El partido, que originalmente debía disputarse el 27 de marzo en Qatar , se quedó sin fecha prevista tras el colapso de la sede original debido al conflicto bélico en Medio Oriente.

"Como presidente de la AFA considero importante informar, con claridad y transparencia, las razones por las cuales finalmente no se disputará la Finalissima entre Argentina y España", comenzó en su publicación en X.

Según explicó, se enteraron de que la UEFA propuso el estadio Santiago Bernabéu como sede mediante "los medios de comunicación" y que desde un principio " sostuvimos que el partido debía jugarse en una sede neutral para garantizar la equidad deportiva".

Luego detalló que se presentó la posibilidad de disputar el partido en una sede neutral en Italia el 27 de marzo , algo que AFA aceptó "sin objeciones, solicitando únicamente reprogramar el encuentro para el 31 de marzo ". Sin embargo, la UEFA rechazó el cambio alegando que la modificación del calendario "no era viable", lo que derivó en la cancelación definitiva del torneo.

1 Desde el primer momento sostuvimos que el partido debía jugarse en una sede neutral para garantizar la equidad deportiva. 2 La propuesta inicial de disputarlo en Madrid —de la cual tomamos conocimiento a través de los medios de comunicación— no respetaba ese principio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tapiachiqui/status/2033218867053441354&partner=&hide_thread=false 5 La UEFA informó que esa fecha no era viable y, ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo definitivo, el partido quedó cancelado. — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) March 15, 2026

Finelmente cerró su mensaje lamentando que no se haya alcanzado un acuerdo: "Desde la AFA lamentamos profundamente que, a pesar de la voluntad y los esfuerzos realizados, no haya sido posible concretar este encuentro que tanto esperaban los hinchas del fútbol".

El descargo de CONMEBOL

CONMEBOL también se expresó ante la suspensión del partido: “La Conmebol y la AFA reiteraron en todo momento su voluntad de disputar la Finalissima en terreno neutral y aceptaron la sede propuesta después de una larga insistencia por parte de UEFA para jugarse en Madrid. Lamentablemente, no fue posible alcanzar un acuerdo final para la realización del partido al no aceptarse la alternativa de fecha solicitada dado, el poco tiempo disponible", publicó la entidad en un comunicado.

Sobre disputar el partido en Italia el 31 de marzo explicaron: "Lamentablemente, la UEFA comunicó que la realización del partido el día 31 -solo cuatro días más tarde de la propuesta original- no era posible, quedando cancelada la Finalissima".

"Por parte de la CONMEBOL y la AFA no queda más que agradecer a Qatar por la acostumbrada buena predisposición y a la UEFA y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por los esfuerzos para llevar a cabo este trascendental partido", concluyó.