Toedtli y su gran desahogo tras el triunfo de Godoy Cruz: 'Para mí será inolvidable'"

La victoria tan esperada finalmente llegó al estadio Feliciano Gambarte. Después de meses de espera, Godoy Cruz consiguió su primer triunfo en su casa desde la reinauguración del estadio , y lo hizo de la mano de un entrenador cuestionado que hasta ahora no había logrado convencer ni sumar el resultado que todos esperaban: Mariano Toedtli.

Los empates consecutivos y un funcionamiento que no terminaba de conformar habían generado un fuerte malestar en los hinchas. Incluso en el partido anterior, frente a Deportivo Madryn, algunos simpatizantes invadieron el campo de juego tras un nuevo empate que dejó al descubierto la creciente impaciencia.

La espera se había hecho larga. Tras el doloroso descenso y desde la reapertura del Gambarte en julio de 2025, el Tomba no había podido regalarle un triunfo a su gent e. En ocho meses de competencia en su estadio solo h abía acumulado empates y derrotas. La último festejo fue hace 180 días en condición de visitant e.

Pero esta vez el equipo salió con otra actitud. Desde el inicio mostró una postura agresiva, con la intención de cambiar la imagen y dar vuelta definitivamente la página.

Para Toedtli el triunfo tuvo un significado especial. El entrenador, que llegaba a este partido con su continuidad en duda, consiguió su primera victoria como director técnico y no pudo ocultar la emoción. El desahogo fue evidente.

La necesidad de ganar era tan grande que el propio DT reconoció que este triunfo tuvo un valor comparable al de un campeonato. Su semblante cambió por completo y esta vez se presentó al frente de la conferencia de prensa con otra energía.

image Tras el duelo frente a Ferro, Godoy Cruz se retiró bajo los ovación del Feliciano Gambarte. Walter Caballero

“Para mí será inolvidable”

Sobre lo que significó la victoria, el entrenador expresó: “Es mi primera victoria como entrenador y para mí será inolvidable. Es algo que deseábamos y buscábamos mucho. Por fin pudimos regalarle a la gente lo que ellos pedían y también lo que nosotros necesitábamos”, dijo emocionado Toedtli.

La tensión del final

A pesar del triunfo, el final del partido volvió a mostrar momentos de tensión, luego del descuento de Ferro. “Hicimos un buen partido y en la mayor parte del encuentro no sufrimos. Pero en los últimos minutos tuvimos una desconcentración y nos convierten. Me recuerda mucho al gol que nos hizo Ciudad Bolívar. El rival también juega, pero son errores que tenemos que corregir porque después de un gran esfuerzo no podemos arriesgar el resultado”, señaló el entrenador.

Toedtli también explicó una de las variantes tácticas del encuentro, tras la salida de Nahuel Ulariaga. “Nahuel hizo un esfuerzo impresionante. En 45 minutos nos dio lo que otros te dan en 90. La idea fue buscar otro jugador que aportara intensidad en el mediocampo porque ellos tienen futbolistas de buen pie y no queríamos regalarles ese sector. Dejamos a Toto por delante y creo que fue una decisión acertada”.

image Godoy Cruz vs Ferro Walter Caballero

Para Toedtli, una mochila menos

El entrenador considera que este triunfo puede marcar un punto de inflexión para el equipo. “Creo que sí, que puede ayudarnos mucho en lo mental. Ojalá a partir de ahora el equipo pueda soltarse y dar todo lo que realmente puede dar. Es un plantel que tiene mucho más para ofrecer”, manifestó el DT.

Toedtli también explicó algunos ajustes tácticos, con mayor peso ofensivo. “Con el posicionamiento de Vicente (Poggi) buscamos mayor presencia en el área. La idea es jugar con dos delanteros y sumar jugadores que lleguen desde la segunda línea. En la primera jugada en la que Vicente pisó el área llegó el gol y fue un desahogo muy grande. A partir de ahí el equipo tuvo la capacidad de seguir jugando bien”.

Evolución del equipo

El entrenador destacó el crecimiento del equipo desde su llegada. “Creo que evolucionamos en la búsqueda de soluciones. Estos quince días de trabajo nos vinieron bien. En el primer partido teníamos un futbolista muy importante que hoy ya no está y tuvimos que reestructurar el juego. Buscamos más presencia en el área y lo logramos con Vicente. Los jugadores son muy receptivos y trabajan con mucho profesionalismo”.

El desgaste físico

También se refirió a la baja intensidad del segundo tiempo y que el paro de AFA les vino muy bien. “Esos días de trabajo nos vinieron bárbaro. Además llegaron dos incorporaciones sobre el cierre del mercado, una de ellas Gastón, que para mí será muy importante por su experiencia. En el primer tiempo hicimos un desgaste enorme, presionamos mucho y controlamos el partido. Quizás la ventaja de 2 a 0 hizo que bajáramos un poco la intensidad. Ferro, con los cambios, generó algunas situaciones que deberíamos haber resuelto mejor”.

De los momentos de tensión a la ovación

El clima con los hinchas también cambió, luego de que la hinchada les hiciera hacer saber a los jugadores que el ambiente estaba un poco pesado: “Es una felicidad enorme. Uno siempre quiere salir del estadio como lo hicimos hoy. Desde el primer momento que me senté acá soñaba con este día: cambiar los insultos por ovación. El público tiene derecho a manifestarse, pero el jugador necesita sentirse apoyado durante el partido. Hoy fue mucho más que una victoria, se festejó como un campeonato”, aseguró el entrenador tombino.