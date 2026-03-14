Kimi Antonelli hizo historia en Shanghái y Franco Colapinto mostró una gran mejora

El italiano Kimi Antonelli se quedó con la pole del Gran Premio de China de Fórmula 1 y se convirtió en el piloto más joven en lograrlo. Franco Colapinto mostró una gran perfomance con su Alpine F1 Team, terminó 12° en la clasificación y quedó a apenas cinco milésimas de meterse en la Q3 en el Circuito Internacional de Shanghái.

El argentino buscará mejorar en la clasificación que se correrá a las 4 de la madrugada. El piloto de Pilar finalizó en el 14º lugar en la Sprint de Sanghai.

Luego de un mal viernes en el que estuvo lejos de su compañero de equipo, Gasly, el piloto argentino cosechó sensaciones positivas en la clasificación del GP de China.

El argentino Franco Colapinto completó una destacada actuación en la clasificación para la carrera principal del Gran Premio de China, disputada en el Circuito Internacional de Shanghái. El piloto de Alpine terminó en el 12° lugar y quedó muy cerca de acceder al selecto grupo de la Q3, tras una vuelta rápida que lo dejó a solo cinco milésimas de ese objetivo.

El argentino Franco Colapinto completó una destacada actuación en la clasificación para la carrera principal del Gran Premio de China, disputada en el Circuito Internacional de Shanghái. El piloto de Alpine terminó en el 12° lugar y quedó muy cerca de acceder al selecto grupo de la Q3, tras una vuelta rápida que lo dejó a solo cinco milésimas de ese objetivo.

image Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FOXSportsArg/status/2032724837353893973&partner=&hide_thread=false Por 5 Milésimas de segundo Franco quedo afuera en Q2 y no pudo avanzar a la Q3. Afuera Hulkenberg, Colapinto, Ocon, Lawson, Linbland y Bortoleto. #VamosNene #Noseduerme



Seguí toda la actividad de la Fórmula 1® en la pantalla de Fox Sports. pic.twitter.com/ICvC3qSn43 — Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) March 14, 2026 Pole histórica para Kimi Antonelli La clasificación estuvo marcada por el dominio de Mercedes, que volvió a imponerse con autoridad. La pole position quedó en manos del italiano Kimi Antonelli, quien además se convirtió en el piloto más joven en lograr una pole en la categoría con solo 19 años en la F1. Su compañero George Russell se ubicó en el segundo lugar, mientras que Lewis Hamilton, con Ferrari, completó el trío de punta. En el cuarto puesto finalizó Charles Leclerc.

image Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2032738754532655379&partner=&hide_thread=false "Let's go!"



Ever the professional, Kimi! #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/0kGvszSgyI — Formula 1 (@F1) March 14, 2026 Gasly, entre los 10 mejores La sesión también dejó buenas señales para Alpine, que evidenció una mejora general en su rendimiento. El francés Pierre Gasly tuvo una gran actuación y finalizó en la séptima posición, mostrando un gran ritmo a lo largo de las tandas clasificatorias. Tanto en la Q1 como en la Q2 se mantuvo con comodidad dentro del grupo que avanzó de ronda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2032734728080732336&partner=&hide_thread=false Kimi Lewis#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/ulHIb6JqiI — Formula 1 (@F1) March 14, 2026 Franco Colapinto buscará sumar en la final Para Colapinto, más allá de no haber podido ingresar a la Q3, el resultado deja un balance positivo de cara a la carrera principal del domingo. La evolución mostrada en la clasificación y el mejor comportamiento del Alpine alimentan las expectativas del piloto argentino, que buscará seguir avanzando posiciones cuando se apaguen los semáforos en Shanghái, que se encenderán a las 4 de la madrugada hora de Argentina.