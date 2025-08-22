Polideportivo: Llegan las definiciones provinciales de siete disciplinas en los Juegos Sanmartinianos

La Provincia de Mendoza vive la emoción de la definición provincial en disciplinas como futsal, handball playa, hockey 7, rugby 7, vóley, vóley playa y tenis, en el marco de los Juegos Sanmartinianos, que es uno de los eventos más importantes del país en el ámbito polideportivo.

Las finales provinciales de los Juegos Sanmartinianos 2025 continúan su marcha esta semana reuniendo a cientos de jóvenes atletas en diferentes escenarios deportivos del Gran Mendoza.

Durante esta etapa, la competencia se centra en las disciplinas futsal, handball playa, hockey 7, rugby 7, vóley, vóley playa y tenis, que definen a los representantes mendocinos que viajarán a la instancia nacional.

La directora de Deporte Social y Comunitario, Viviana Balzarelli, resaltó el trabajo conjunto que hace posible el desarrollo de estas competencias: “Desde el Gobierno de Mendoza, en articulación con los departamentos de la provincia, impulsamos los juegos en su etapa departamental, generando en cada disciplina espacios de formación y competencia para que más jóvenes puedan sumarse. Gracias al apoyo económico de Deportes se desarrollan las instancias departamentales y provinciales, y los ganadores acceden a vivir esta gran experiencia, reconocida por ser la más federal e inclusiva del país”.

Los campeones de cada disciplina tendrán el honor de vestir la camiseta mendocina en los Juegos Nacionales Juveniles que se desarrollarán en Mar del Plata del 29 de setiembre al 4 de octubre, cita que reunirá a los mejores deportistas de todo el país.

Además, en simultáneo con estas competencias, Mendoza se prepara para otro gran desafío: la Final Nacional de Personas Mayores, que se disputará del 1 al 5 de setiembre en Salta con la participación de representantes locales en diversas disciplinas.