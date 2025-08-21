Polideportivo: La delegación Argentina vivió otra gran jornada de sus atletas en los Panamericanos

Argentina vivió otra gran jornada de sus atletas en el torneo Polideportivo de Asunción 2025 consiguiendo cuatro medallas doradas, en atletismo, canotaje y esquí acuático. También sumó tres plateadas y una de bronce, para llegar al total de 67 podios (20 oros, 29 plata y 18 bronce) y ubicarse en el quinto lugar del medallero.

Tomás Olivera gritó campeón en el Estadio de Atletismo del Comité Olímpico Paraguayo, el oriundo de Maipú se consagró en la prueba de lanzamiento de martillo con su mejor marca personal y récord de campeonato. Olivera se quedó con la prueba tras un segundo tiro de 70.61 metros que fueron inalcanzables para el canadiense Jeremiah Nubbe (70.49) y el chileno Benjamín Muñoz (67.04).

“Sabíamos que iba a ser duro y lo fue, teníamos la mente fresca en que teníamos que salir a buscar la mejor marca en los primeros tres tiros y así fue. Es mi mejor marca personal y se lo dedico a toda la gente que está atrás mío: mi familia, mi entrenador, mis amigos y también el ENARD, la Secretaría de Deporte, Mar del Plata y Maipú, mi pueblo querido”, comentó el jóven de 21 años.

El viedmense Ayala se impuso en el C1 1000 metros con un tiempo de 4:17.18 superando al brasilero Mateus Nunes (4:23.98) y al mexicano José Gil (4:26.33).

asuncion 2 Paulina Barreiro SDN/Press

Mientras que, la santarroseña Barreiro ganó la final del K1 200 metros con marca de 45.71 en un final mano a mano con la chilena Maira Toro (45.87), la uruguaya Emilia Milich (46.93).

La cosecha del canotaje velocidad la había abierto Vicente Vergauven al quedarse con la medalla plateada en la prueba K1 1000 metros en primer turno.

“Los 200 son así, muy peleados, no le podes errar en nada. Sentí que largué un poco mal, pero por suerte me pude recuperar y hacer una buena regata”, expresó la pampeana luego de quedarse con el triunfo.

En la Laguna Manene, Francisco Giorgis ganó otra medalla dorada para la delegación nacional al quedarse con el primer puesto en la prueba de salto de esquí náutico con una marca de 54.6. En tanto que, Bautista Ahumada ganó la plateada en la prueba de slalom.

Gimnasia

La gimnasia artística femenina tuvo su prueba all around en el predio de la Secretaría Nacional de Deportes, Julieta Lucas tuvo una gran actuación y se quedó con el segundo lugar individual con un puntaje de 51.100 tras los cuatro elementos. Mientras que, Nahuel Olmedo se quedó con la medalla de bronce en los 97kg de lucha grecorromana tras vencer al brasilero Thalyson Aleixo por 4-1.