15 de agosto de 2025 - 22:50

Primera Nacional: Deportivo Maipú perdió frente a Gimnasia y Tiro de Salta

Con un gol de Ivo Chávez al inicio del complemento, el Millonario le ganó 1 a 0 al Cruzado en el Gigante del Norte, en uno de los encuentros correspondientes a la fecha 27 de la Zona A de la Primera Nacional.

Bonacci tuvo una de las chances más claras del primer tiempo, pero el arquero Abadía le ganó el mano a mano y contuvo su remate.

Bonacci tuvo una de las chances más claras del primer tiempo, pero el arquero Abadía le ganó el mano a mano y contuvo su remate.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

En un duelo con momentos intensos y pasajes deslucidos, Gimnasia y Tiro de Salta venció 1 a 0 a Deportivo Maipú, en el estadio Gigante del Norte, por la fecha 27 de la Zona A de la Primera Nacional.

Leé además

Independiente Rivadavia y Boca, volverán a enfretarse en el Estadio Malvinas Argentinas, por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. 

Liga Profesional: así será el operativo integral de seguridad para Independiente Rivadavia vs. Boca Juniors

Por Redacción Deportes
Rodrigo Battaglia volvería a la mitad de la cancha y acompañaría a Leandro Paredes en Boca ante Independiente Rivadavia. 

Pensando en Independiente Rivadavia: Miguel Angel Russo define la formación de Boca con cambios tácticos

Por Redacción Deportes

El único gol del encuentro llegó al minuto de juego del segundo tiempo, cuando el capitán Nelson Montoya envió un centro preciso que encontró la cabeza de Ivo Chaves, quien ganó en el área y colocó el 1 a 0 definitivo. La defensa mendocina, que había tenido dificultades en el juego aéreo, volvió a sufrir en ese sector.

A partir de ahí, el Cruzado se vio obligado a salir en busca del empate. Mostró entrega y actitud, pero le costó generar juego claro en los metros finales. Las llegadas existieron, pero no fueron contundentes, y el equipo careció de precisión para capitalizar sus avances.

El primer tiempo había sido flojo, con pocas situaciones de riesgo. Maipú intentó construir desde el medio, aunque dependió en exceso de lo que pudiera hacer Marcelo Eggel, quien no tuvo espacios ni claridad para manejar los tiempos. Por su parte, el conjunto dirigido por Teté Quiróz manejó mejor el balón en la mitad de la cancha con Sivetti y Heredia, y atacó principalmente por la banda derecha con el desequilibrante José Méndez.

image
Gimnasia y Tiro de Salta vs Deportivo Maipú

Gimnasia y Tiro de Salta vs Deportivo Maipú

El "Loco" Méndez fue de lo mejor en los salteños, generó dos acciones claras en la primera etapa; una con un centro desviado que exigió a Pietrobono, y otra con un envío perfecto para Manuel Guanini, quien cabeceó solo en el área chica, pero otra vez el arquero maipucino respondió con firmeza.

En el complemento, Maipú adelantó sus líneas y sumó variantes ofensivas. El ingreso de Gaitán le dio más profundidad, aunque la expulsión del técnico Alexis Matteo, tras el gol local condicionó el manejo del partido desde el banco.

La más claras del Botellero llegaron tras un centro de Eggel y un cabezazo de Arnijas, que apenas se desvió. Luego, tras una jugada de pelota parada, Bonacci, otra vez de cabeza, exigió al arquero Abadía, quien salvó al Albo. Más tarde, Gaitán sacó un remate desde afuera que picó justo frente al arquero, quien alcanzó a desviar el balón.

En los minutos finales, el local apostó a aguantar el resultado y jugar de contra. Maipú, con más actitud que ideas, buscó el empate, pero le faltó lucidez y contundencia para igualar.

El Botellero dejó pasar una buena oportunidad para sumar fuera de casa frente a un rival directo. Más allá de la caída, Deportivo Maipú se mantiene en Zona de Reducido.

Lo que sigue para el Cruzado

El equipo dirigido por Alexis Matteo, el próximo miércoles visitará a San Martín de Tucumán, desde las 21.30, en un partido postergado por la fecha 27.

Mientras que, por la fecha 28 de la zona A, el domingo 24 de agosto recibirá a Los Andes, desde las 15.30, en calle Vergara.

image
Deportivo Maipú

Deportivo Maipú

Las formaciones

Gimnasia y Tiro (1): Federico Abadía; Ivo Chaves, Gabriel Díaz, Manuel Guanini, Lautaro Montoya; Franco Sivetti, Nicolás Rinaldi, Facundo Heredia; José Méndez, Lautaro Gordillo, Renzo Reynaga. DT: Fernando Quiroz

Deportivo Maipú (0): Ignacio Pietrobono; Luciano Paredes, Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Juan de la Reta; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Marcelo Eggel, Franco Saccone; Pio Bonacci, Emiliano Ozuna. DT: Alexis Matteo.

Gol: ST:1' Chaves (GyT)

Expulsado: ST: 2' Alexis Matteo (M).

Cambios: ST: en el inicio: Matías Villarreal por Saccone (M) y Marco Campagnaro por Mansilla (M), 20' Agustín Gaitán por De la Reta (M) y Nicolás Contín por Reynaga (GyT), 29' Jonás Aguirre por Méndez (GyT), Fabricio Rojas por Heredia (GyT), Walter Busse por Gordillo (GyT), 31' Iván Sandoval por Bonfigli (M) y Rubens Sambueza por Ozuna (M)

Estadio: David Michel Torino (Gigante del Norte)

Árbitro: Adrián Franklin

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Boca - Independiente Rivadavia, un duelo con antecedentes

Así está el historial entre Independiente Rivadavia y Boca, con un esperanzador dato para la Lepra

Por Emanuel Cenci
La zurda del Chelo Eggel, con su clase resolvió un partido cerrado y sin brillo. Un golazo que le devolvió la sonrisa al Cruzado en calle Vergara.

Primera Nacional: Con un golazo de Eggel, Deportivo Maipú volvió a festejar en casa

Por Sergio Faria
El entrenador de Los Pumas, Felipe Contepomi, tuvo que realizar variantes sobre la marcha, tras la lesión de Bernasconi. 

Rugby Championship: Cambios de último momento en Los Pumas para el debut con los All Blacks

Por Redacción Deportes
Gutiérrez Sport Club atraviesa un pésimo momento

Gutiérrez Sport Club se juega la última carta a puertas cerradas y con bajas en el plantel

Por Emanuel Cenci