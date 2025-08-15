Primera Nacional: Deportivo Maipú perdió frente a Gimnasia y Tiro de Salta

En un duelo con momentos intensos y pasajes deslucidos , Gimnasia y Tiro de Salta venció 1 a 0 a Deportivo Maipú, en el estadio Gigante del Norte, por la fecha 27 de la Zona A de la Primera Nacional.

El único gol del encuentro llegó al minuto de juego del segundo tiempo, cuando el c apitán Nelson Montoya envió un centro preciso que encontró la cabeza de Ivo Chaves, quien ganó en el área y colocó el 1 a 0 definitivo. La defensa mendocina, que había tenido dificultades en el juego aéreo, volvió a sufrir en ese sector.

A partir de ahí, el Cruzado se vio obligado a salir en busca del empate. Mostró entrega y actitud, pero le costó generar juego claro en los metros finales. Las llegadas existieron, pero no fueron contundentes, y el equipo careció de precisión para capitalizar sus avances.

El primer tiempo había sido flojo, con pocas situaciones de riesgo. Maipú intentó construir desde el medio, aunque dependió en exceso de lo que pudiera hacer Marcelo Eggel , quien no tuvo espacios ni claridad para manejar los tiempos. Por su parte, el conjunto dirigido por Teté Quiróz manejó mejor el balón en la mitad de la cancha con Sivetti y Heredia , y atacó principalmente por la banda derecha con el desequilibrante José Méndez.

El "Loco" Méndez fue de lo mejor en los salteños, generó dos acciones claras en la primera etapa; una con un centro desviado que e xigió a Pietrobono, y otra con un envío perfecto para Manuel Guanini, quien cabeceó solo en el área chica, pero otra vez el arquero maipucino respondió con firmeza.

En el complemento, Maipú adelantó sus líneas y sumó variantes ofensivas. El ingreso de Gaitán le dio más profundidad, aunque la expulsión del técnico Alexis Matteo, tras el gol local condicionó el manejo del partido desde el banco.

La más claras del Botellero llegaron tras un centro de Eggel y un cabezazo de Arnijas, que apenas se desvió. Luego, tras una jugada de pelota parada, Bonacci, otra vez de cabeza, exigió al arquero Abadía, quien salvó al Albo. Más tarde, Gaitán sacó un remate desde afuera que picó justo frente al arquero, quien alcanzó a desviar el balón.

En los minutos finales, el local apostó a aguantar el resultado y jugar de contra. Maipú, con más actitud que ideas, buscó el empate, pero le faltó lucidez y contundencia para igualar.

El Botellero dejó pasar una buena oportunidad para sumar fuera de casa frente a un rival directo. Más allá de la caída, Deportivo Maipú se mantiene en Zona de Reducido.

Lo que sigue para el Cruzado

El equipo dirigido por Alexis Matteo, el próximo miércoles visitará a San Martín de Tucumán, desde las 21.30, en un partido postergado por la fecha 27.

Mientras que, por la fecha 28 de la zona A, el domingo 24 de agosto recibirá a Los Andes, desde las 15.30, en calle Vergara.

image Deportivo Maipú Gentileza

Las formaciones

Gimnasia y Tiro (1): Federico Abadía; Ivo Chaves, Gabriel Díaz, Manuel Guanini, Lautaro Montoya; Franco Sivetti, Nicolás Rinaldi, Facundo Heredia; José Méndez, Lautaro Gordillo, Renzo Reynaga. DT: Fernando Quiroz

Deportivo Maipú (0): Ignacio Pietrobono; Luciano Paredes, Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Juan de la Reta; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Marcelo Eggel, Franco Saccone; Pio Bonacci, Emiliano Ozuna. DT: Alexis Matteo.

Gol: ST:1' Chaves (GyT)

Expulsado: ST: 2' Alexis Matteo (M).

Cambios: ST: en el inicio: Matías Villarreal por Saccone (M) y Marco Campagnaro por Mansilla (M), 20' Agustín Gaitán por De la Reta (M) y Nicolás Contín por Reynaga (GyT), 29' Jonás Aguirre por Méndez (GyT), Fabricio Rojas por Heredia (GyT), Walter Busse por Gordillo (GyT), 31' Iván Sandoval por Bonfigli (M) y Rubens Sambueza por Ozuna (M)

Estadio: David Michel Torino (Gigante del Norte)

Árbitro: Adrián Franklin