Gimnasia y Esgrima defiende el liderazgo ante Almirante Brown: hora, TV y formaciones

Este sábado, desde las 16:10, Gimnasia y Esgrima recibirá a Almirante Brown , en uno de los encuentros correspondientes a la fecha 27 de la Zona B del Campeonato de Primera Nacional .

Gutiérrez Sport Club se juega la última carta a puertas cerradas y con bajas en el plantel

Franco Mastantuono deslumbra en el Real Madrid y ya se sabe cuando debutaría

El partido se disputará en el campo de juego del estadi o Víctor Legrotaglie , ubicado en el Parque General San Martín , y contará con el arbitraje de Lucas Cavallero. Será transmitido en directo po r TyC Sports y TyC Sports Play .

El Lobo llega entonado tras conseguir su tercer triunfo consecutivo en el inicio del ciclo de Ariel Broggi . En su visita a Chaco For Ever, obtuvo tres puntos valiosos al imponerse por 2 a 0, resultado que le permitió quedar como único líder del torneo. Este envión anímico será clave para el duelo ante La Fragata , que se jugará con el fuerte respaldo del público mensana.

Además, Gimnasia tiene un partido pendiente frente a Deportivo Morón, que se disputará el próximo 27 de agosto . Una victoria en ese compromiso podría darle una ventaja clave en la recta final del certamen, cuando restan apenas ocho fechas para el cierre de la etapa regular.

Desde la llegada de Broggi, el Blanquinegro sumó 9 puntos de 9 posibles, con seis de ellos obtenidos como visitante, lo que renovó la ilusión de todo el mundo mensana en la búsqueda del tan ansiado ascenso.

El equipo dirigido por Ariel Broggi durante una de las últimas prácticas en nuestra provincia.

El Lobo con variantes obligadas

Sin embargo, para recibir a Almirante Brown, el Lobo no contará con dos piezas importantes: el defensor central y goleador cordobés Imanol González, quien llegó a la quinta amarilla en la victoria frente a Chaco, y el mediocampista creativo Jeremías Rodríguez Puch, que continúa recuperándose de un desgarro.

A estas bajas se suman las de Fermín Antonini, también lesionado ante Chaco, y Enzo Gaggi, con una molestia en los ligamentos internos. Antonini, quien había recuperado protagonismo con la llegada del nuevo DT y fue autor del segundo gol frente a los chaqueños, podría quedar al margen del plantel por algunas fechas.

Ante este panorama, Federico Torres volvería al once inicial en lugar de Antonini, mientras que Lautaro Carrera ocuparía el lugar de González en la zaga central. Carrera, de 22 años, se incorporó al equipo esta temporada, proveniente de Instituto de Córdoba.

Gimnasia buscará mantenerse firme en la cima y prolongar su racha positiva, pese a las ausencias, en un partido que se presenta como una nueva final en el camino hacia el gran objetivo, la primera final del ascenso.

Probables formaciones: Gimnasia de Mendoza vs Almirante Brown

Gimnasia: Lautaro Petruchi, Facundo Nadalín, Diego Mondino, Lautaro Carrera y Franco Saavedra; Federico Torres, Matías Muñoz, Ignacio Antonio y Facundo Lencioni; Nicolás Servetto y Nicolás Ferreyra. DT: Ariel Broggi

Probables formaciones: Gimnasia de Mendoza vs Almirante Brown

Almirante Brow: Bruno Galván; Ulises Abreliano, Cristian Varela, Agustín Dáttola, Leonardo Escalante, Tomás Villoldo; Ramón González Herrero, Leandro Iglesias, Santiago Gauna, Tomás Paz Almada; Gonzalo Flores. DT: Rodrigo Alonso.

Estadio: Víctor Legrotaglie

Árbitro: Lucas Cavallero

Hora: 16.10

TV: T y C Sports Play