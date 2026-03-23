23 de marzo de 2026 - 20:01

Tras la salida de Broggi, Gimnasia y Esgrima activa la búsqueda de su nuevo entrenador

Con Joaquín Sastre como interino, el Lobo inició la búsqueda de su próximo DT, mientras crece la lista de candidatos. Oldrá, Orsi-Gómez, Palermo y otros nombres aparecen en el radar de la dirigencia mensana.

Tras la salida del DT campeón del ascenso, la dirigencia está buscando su reemplazante.&nbsp;

Tras la salida del DT campeón del ascenso, la dirigencia está buscando su reemplazante. 

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Ramiro Gómez
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

Ariel Broggi dejó de ser el entrenador de Gimnasia y Esgrima, poniendo fin a un ciclo que había comenzado en julio del año pasado. Tras la salida del técnico, la dirigencia se encuentra abocada a la búsqueda de su reemplazante, aprovechando el receso por la fecha FIFA para reordenar el rumbo deportivo.

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El ciclo de Broggi tuvo un punto alto histórico: el ascenso a Primera División, logrado en el segundo semestre de su gestión. Sin embargo, el presente del equipo marcó un claro contraste. En lo que va del campeonato, Gimnasia sumó apenas 9 puntos en 11 fechas y arrastraba una racha negativa de siete partidos sin victorias, con dos derrotas consecutivas que terminaron por acelerar la decisión.

Fin de una etapa en el Lobo

El entrenador, con pasado como asistente de Eduardo Coudet, había iniciado su carrera como director técnico en Banfield en 2025, sin buenos resultados. No obstante, su llegada al “Lobo” le permitió reposicionarse rápidamente, logrando un ascenso que quedó en la historia del club.

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Martín Palermo es una de los tantos nombres que se barajan en calle Lencinas para reemplazar a Broggi.

Martín Palermo es una de los tantos nombres que se barajan en calle Lencinas para reemplazar a Broggi.

¿Sastre sería el DT interino'

De manera interina, Joaquín Sastre se hará cargo del plantel a partir de este martes, con el desafío inmediato de enfrentar al líder Vélez en Mendoza. El actual mánager de la institución asumirá provisoriamente la conducción mientras la dirigencia define al nuevo entrenador.

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Kily González otros de los tantos nombres que suenan en el mundo Mensana.

Kily González otros de los tantos nombres que suenan en el mundo Mensana.

Los nombres que se barajan

En cuanto a los posibles reemplazantes, ya comenzaron a surgir varios nombres. Entre ellos aparece Daniel “Gato” Oldrá, con pasado en Godoy Cruz e Instituto, además de la dupla Favio Orsi–Sergio Gómez, quienes ya trabajaron en el fútbol mendocino. También suenan Martín Palermo, quien recientemente rechazó una propuesta de San Lorenzo, Cristian “Kily” González y Guillermo Farré.

Por ahora, son solo alternativas en carpeta. Lo concreto es que Gimnasia inicia una nueva etapa y busca al entrenador que le permita cambiar el rumbo en un momento clave de la temporada.

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