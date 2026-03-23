Ariel Broggi dejó de ser el entrenador de Gimnasia y Esgrima

El club Gimnasia anunció este martes que Ariel Broggi dejó de ser el entrenador del primer equipo. La decisión se tomó de común acuerdo entre la dirigencia y el técnico, luego de una etapa marcada por resultados irregulares en el torneo Apertura de la Liga Profesional.
Broggi, quien había asumido como entrenador del “Lobo” el año pasado y logró llevar al ascenso de Primera División después de 42 años al equipo del Parque, deja su cargo con un balance positivo los primeros encuentros, pero luego se sumaron dos derrotas consecutivas y con ello Gimnasia suma siete partidos sin ganar entre empates y caías.
La institución comenzará la búsqueda de un nuevo director técnico para encarar la continuación del torneo y los próximos desafíos deportivos.
El cuerpo técnico y la dirigencia acordaron la desvinculación en buenos términos, y Broggi agradeció a jugadores, personal y socios por el apoyo durante su gestión.
Gimnasia tendrá ahora que definir rápidamente su reemplazo, en un tramo del torneo que exige resultados y consistencia en la tabla de posiciones.
Los números de Ariel Broggi en Gimnasia y Esgrima
En entrenador dirigió 13 partidos en Primera Nacional donde sumó 7 victorias, 3 derrotas y 3 empates. Llegó a la primera final del torneo donde enfrentó a Deportivo Madryn igualó 1 a 1 y en la serie de penales el Lobo se impuso y ascendió a Primera división después de 42 años.
En la Liga Profesional
En Primera División, el técnico condujo al equipo del Lobo en 11 partidos: sumó 2 triunfos, 6 derrotas y 3 empates.
Los partidos que dirigió Ariel Broggi en Primera 2026
Central Córdoba de Santiago del Estero 0 - Gimnasia y Esgrima de Mendoza 1
Gimnasia y Esgrima de Mendoza 0 - San Lorenzo 1
Unión 4 -Gimnasia y Esgrima de Mendoza 0
Gimnasia y Esgrima 1 - Instituto 0
Talleres de Córdoba 2 - Gimnasia de Mendoza 1.
Gimnasia y Esgrima de Mendoza 0 - Gimnasia y Esgrima La Plata 1.
Gimnasia y Esgrima de Mendzoa 1 -Independiente de Avellaneda 1.
Boca Juniors 1 - Gimnasia y Esgrima de Mendoza
Deportivo Riestra 0 - Gimnasia y Esgrima de Mendoza 0
Gimnasia y Esgrima de Mendoza 1 - Estudiantes de La Plata 2