23 de marzo de 2026 - 17:19

Ariel Broggi dejó de ser el entrenador de Gimnasia y Esgrima

Tras una etapa con altibajos en los últimos partidos en la Liga Profesional, Ariel Broggi dejó su cargo como DT en el Lobo. La dirigencia y el cuerpo técnico acordaron la salida en buenos términos

Ariel Broggi, el entrenador, en común acuerdo con la dirigencia mensana, se alejó del equipo del Parque.

Ariel Broggi, el entrenador, en común acuerdo con la dirigencia mensana, se alejó del equipo del Parque.

Foto:

Ramiro Gómez.
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

El club Gimnasia anunció este martes que Ariel Broggi dejó de ser el entrenador del primer equipo. La decisión se tomó de común acuerdo entre la dirigencia y el técnico, luego de una etapa marcada por resultados irregulares en el torneo Apertura de la Liga Profesional.

Leé además

Facundo Lencioni una de la figuras del Lobo en el duelo frente a la Lepra rosarina. 

Golpe sobre el final: Gimnasia y Esgrima perdió ante Newell's en Rosario
Gimnasia y Esgrima visita a Newells por la fecha 12 del Torneo Apertura. 

Con dos partidos, arranca la fecha 12 del Torneo Apertura: días, horarios y por dónde seguir en vivo

Broggi, quien había asumido como entrenador del “Lobo” el año pasado y logró llevar al ascenso de Primera División después de 42 años al equipo del Parque, deja su cargo con un balance positivo los primeros encuentros, pero luego se sumaron dos derrotas consecutivas y con ello Gimnasia suma siete partidos sin ganar entre empates y caías.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GimnasiaMendoza/status/2036160165557182635&partner=&hide_thread=false

La institución comenzará la búsqueda de un nuevo director técnico para encarar la continuación del torneo y los próximos desafíos deportivos.

El cuerpo técnico y la dirigencia acordaron la desvinculación en buenos términos, y Broggi agradeció a jugadores, personal y socios por el apoyo durante su gestión.

Gimnasia y Esgrima vs Estudiantes de La Plata
El Lobo sufrió una dura derrota frente a Estudiantes en el estadio Víctor Legrotaglie.

El Lobo sufrió una dura derrota frente a Estudiantes en el estadio Víctor Legrotaglie.

Gimnasia tendrá ahora que definir rápidamente su reemplazo, en un tramo del torneo que exige resultados y consistencia en la tabla de posiciones.

Los números de Ariel Broggi en Gimnasia y Esgrima

En entrenador dirigió 13 partidos en Primera Nacional donde sumó 7 victorias, 3 derrotas y 3 empates. Llegó a la primera final del torneo donde enfrentó a Deportivo Madryn igualó 1 a 1 y en la serie de penales el Lobo se impuso y ascendió a Primera división después de 42 años.

En la Liga Profesional

En Primera División, el técnico condujo al equipo del Lobo en 11 partidos: sumó 2 triunfos, 6 derrotas y 3 empates.

Los partidos que dirigió Ariel Broggi en Primera 2026

Central Córdoba de Santiago del Estero 0 - Gimnasia y Esgrima de Mendoza 1

Gimnasia y Esgrima de Mendoza 0 - San Lorenzo 1

Unión 4 -Gimnasia y Esgrima de Mendoza 0

Gimnasia y Esgrima 1 - Instituto 0

Talleres de Córdoba 2 - Gimnasia de Mendoza 1.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza 0 - Gimnasia y Esgrima La Plata 1.

Gimnasia y Esgrima de Mendzoa 1 -Independiente de Avellaneda 1.

Boca Juniors 1 - Gimnasia y Esgrima de Mendoza

Deportivo Riestra 0 - Gimnasia y Esgrima de Mendoza 0

Gimnasia y Esgrima de Mendoza 1 - Estudiantes de La Plata 2

Newell's 1 - Gimnasia y Esgrima de Mendoza 0

Gimnasia y Esgrima vs Independiente de Avellaneda
Le dieron medio metro a Mortadela Rodríguez y de media vuelta clavó un golazo y el Lobo gana 1 a 0.

Le dieron medio metro a Mortadela Rodríguez y de media vuelta clavó un golazo y el Lobo gana 1 a 0.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Si bien el entrenador se mostró conforme con el rendimiento del equipo sigue sin encontrarle la vuelta y sufre los segundos tiempos.

El gran déficit de Broggi: Gimnasia y Esgrima no responde en los complementos

El Lobo sufrió una dura derrota frente a Estudiantes en el estadio Víctor Legrotaglie.

Estudiantes de La Plata reaccionó y amargó a Gimnasia y Esgrima en el Parque

Con un golazo, el defensor del Parque abrió el camino al triunfo de Independiente frente a Rosario. 

Luciano Gómez, figura y protagonista en la victoria de Independiente Rivadavia

Fútbol. Alexis Mac Allister habló sobre Messi a su llegada al país donde jugará la doble ventana de la FIFA

Doble fecha FIFA: Los jugadores de la Selección empiezan a llegar a la Argentina