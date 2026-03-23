Ariel Broggi dejó de ser el entrenador de Gimnasia y Esgrima

El club Gimnasia anunció este martes que Ariel Broggi dejó de ser el entrenador del primer equipo. La decisión se tomó de común acuerdo entre la dirigencia y el técnico, luego de una etapa marcada por resultados irregulares en el torneo Apertura de la Liga Profesional .

Con dos partidos, arranca la fecha 12 del Torneo Apertura: días, horarios y por dónde seguir en vivo

Golpe sobre el final: Gimnasia y Esgrima perdió ante Newell's en Rosario

Broggi, quien había asumido como entrenador del “Lobo” el año pasado y logró llevar al ascenso de Primera División después de 42 años al equipo del Parque , deja su cargo con un balance positivo los primeros encuentros, pero luego se sumaron dos derrotas consecutivas y con ello Gimnasia suma siete partidos sin ganar entre empates y caías.

L a institución comenzará la búsqueda de un nuevo director técnico para encarar la continuación del torneo y los próximos desafíos deportivos.

Estimados socios, socias e hinchas del Lobo : De común acuerdo con la dirigencia, Ariel Broggi y su cuerpo técnico -Cristian Bardaro, Walter Grazziosi, Emanuel Lillini y Julián Sudano-, dejarán de conducir al equipo a partir de este martes. Ariel es el hombre que después de 42… pic.twitter.com/6EDjjSTfA2

El cuerpo técnico y la dirigencia acordaron la desvinculación en buenos términos, y Broggi agradeció a jugadores, personal y socios por el apoyo durante su gestión.

Gimnasia tendrá ahora que definir rápidamente su reemplazo, en un tramo del torneo que exige resultados y consistencia en la tabla de posiciones.

El Lobo sufrió una dura derrota frente a Estudiantes en el estadio Víctor Legrotaglie.

Gimnasia y Esgrima vs Estudiantes de La Plata

Los números de Ariel Broggi en Gimnasia y Esgrima

En entrenador dirigió 13 partidos en Primera Nacional donde sumó 7 victorias, 3 derrotas y 3 empates. Llegó a la primera final del torneo donde enfrentó a Deportivo Madryn igualó 1 a 1 y en la serie de penales el Lobo se impuso y ascendió a Primera división después de 42 años.

En la Liga Profesional

En Primera División, el técnico condujo al equipo del Lobo en 11 partidos: sumó 2 triunfos, 6 derrotas y 3 empates.

Los partidos que dirigió Ariel Broggi en Primera 2026

Central Córdoba de Santiago del Estero 0 - Gimnasia y Esgrima de Mendoza 1

Gimnasia y Esgrima de Mendoza 0 - San Lorenzo 1

Unión 4 -Gimnasia y Esgrima de Mendoza 0

Gimnasia y Esgrima 1 - Instituto 0

Talleres de Córdoba 2 - Gimnasia de Mendoza 1.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza 0 - Gimnasia y Esgrima La Plata 1.

Gimnasia y Esgrima de Mendzoa 1 -Independiente de Avellaneda 1.

Boca Juniors 1 - Gimnasia y Esgrima de Mendoza

Deportivo Riestra 0 - Gimnasia y Esgrima de Mendoza 0

Gimnasia y Esgrima de Mendoza 1 - Estudiantes de La Plata 2

Newell's 1 - Gimnasia y Esgrima de Mendoza 0