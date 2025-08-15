Gutiérrez Sport Club se juega la última carta a puertas cerradas y con bajas en el plantel

Gutiérrez Sport Club recibe a Germinal de Rawson por la fecha 5 de la Reválida del Torneo Federal A. Si no gana, desciende.

La última ficha está delante de Gutiérrez Sport Club, que no tiene un mañana en el Torneo Federal A. Este sábado desde las 15 horas recibirá a Germinal de Rawson por la fecha 5 de la Reválida, donde sólo le sirve ganar para seguir con la mínima chance de quedarse.

Los fríos números le dan vida a Gutiérrez Sport Club: Imagen de WhatsApp 2025-08-15 a las 18.37.49_4997308b Si bien desde lo futbolístico y lo anímico el descenso ya parece haberse consumado, la estadística todavía mantiene con vida al Celeste en la competición. Es cierto que seguir un año más parece una utopía y que el desenlace negativo ya está asumido en los pasillos del club. Sin embargo, bajar de categoría es un evento que nadie quiere vivir.

Parece difícil evitarlo, debido a que la única posibilidad es ganar todo lo que queda y esperar una combinación de resultados de parte de los demás equipos involucrados en la zona de abajo de los promedios.

No es el único mal condimento para el flojo presente del Perro, ya que jugará a puertas cerradas sin la presencia de su público, según informó la propia institución en sus redes sociales: "Por disposición de Seguridad, recibiremos a Germinal el día Sábado desde las 15:00 Hs en el Anselmo Zingaretti, a puertas cerradas", comunicaron.

Nicolás Arce El Bocha Arce se fue de Gutiérrez Sport Club Emmanuel Rodríguez Además, como si fuese poco, el plantel que dirige Rodrigo Alessandrello se diezmó en la semana, con la salida de dos referentes históricos del club. El capitán Fernando Mesa, y el enganche y emblema Nicolás Arce dijeron adiós y firmaron con Fray Luis Beltrán, para el actual torneo de la Liga Mendocina. Así, el DT tendrá que seguir haciendo malabares para conformar el equipo y el banco de suplentes con sólo 14 jugadores.