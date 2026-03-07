7 de marzo de 2026 - 02:14

Mattia Colnaghi en el GP de Australia: un espectacular choque entre compañeros frenaron su debut en la F3

El piloto de la academia Red Bull largó séptimo, pero un despiste en la segunda vuelta lo relegó al último puesto antes de que la competencia fuera cancelada por un accidente.

El accidente de James Wharton y Louis Sharp, compañeros en el equipo Prema, que perjudicó a Mattia Colnaghi.

Por Nicolás Salas

Mattia Colnaghi tuvo un debut accidentado y breve en la Fórmula 3 durante el Gran Premio de Australia. El piloto nacido en Italia, que representa a Argentina, perdió el control de su monoplaza del equipo MP Motorsport en la segunda vuelta. El evento terminó suspendido prematuramente tras un violento choque entre otros competidores.

La carrera comenzó con buenas señales para Colnaghi en el trazado de Melbourne. Tras largar desde la séptima posición, el joven de 17 años mantuvo una lucha intensa rueda a rueda con James Wharton. Aunque inicialmente perdió un lugar, logró recuperarse rápidamente para sostener su puesto en el grupo de vanguardia. Sin embargo, la exigencia del circuito de Albert Park no perdonó el primer exceso de agresividad del piloto albiceleste.

El error en la curva 12 y la caída al fondo del pelotón

En el segundo giro, mientras intentaba presionar a Maciej Gladysz para seguir escalando, la trompa de su auto rozó levemente al rival. Ese contacto desestabilizó el monoplaza justo antes de entrar en la curva 12. Colnaghi perdió el control total del vehículo, realizó un trompo y terminó en la zona de leca. Si bien pudo reincorporarse a la pista por sus propios medios, lo hizo en la trigésima posición, el último lugar de la grilla.

El Gran Premio tomó un rumbo dramático en la séptima vuelta. Un choque brutal entre James Wharton y Louis Sharp, compañeros en el equipo Prema, obligó a las autoridades a intervenir de inmediato. El impacto contra los muros en la curva 5 fue tan severo que las protecciones quedaron destruidas. La dirección de carrera determinó inicialmente la bandera roja y luego la suspensión definitiva de la competencia.

Por qué la carrera terminó antes de tiempo en Albert Park

Esta decisión de no reanudar la actividad respondió a un factor logístico determinante en el cronograma del fin de semana. El tiempo necesario para reparar las barreras de seguridad comprometía el inicio de la tercera práctica libre de la Fórmula 1, programada para comenzar apenas minutos después de la cita de F3. Al no contar con margen de tiempo adicional, los comisarios dieron por finalizada la carrera, dejando a Colnaghi en el puesto 30 sin chances de remontar.

Recordemos que Colnaghi es una de las apuestas más recientes del Red Bull Junior Team, y pese haber nacido en Monza, el joven representa a la Argentina y espera su revancha este sábado en la carrera principal, la Feature Race, donde largará desde la tercera fila. El evento está programado para este sábado a las 18:50 de Argentina.

