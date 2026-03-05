F3: A Mattia Colnaghi le explotó el motor en Melbourne en su debut

El piloto ítalo-argentino quedó fuera de la primera práctica tras un fuerte contratiempo mecánico, y buscará remontar en la Clasificación y la Sprint Race del Gran Premio de Australia .

Durante la primera práctica en el circuito de Melbourne, Austraia , el italo-argentino sufrió la rotura del motor.

Mattia Colnaghi comenzó su participación en la temporada 2026 del campeonato FIA Fórmula 3 durante los entrenamientos del viernes en el circuito callejero de Albert Park, en Melbourne. El piloto ítalo-argentino, que corre con el coche N°7 del equipo MP Motorsport, comparte el escenario con la Fórmula 1 de Franco Colapinto y la Fórmula 2 de Nicolás Varrone, llevando nuevamente la bandera argentina a la categoría internacional.

Problemas mecánicos en el debut La primera jornada de Mattia no fue sencilla. Un posible daño en el motor provocó que su monoplaza liberara humo en la pista, obligándolo a detenerse en un sector seguro del circuito. Como consecuencia, no pudo completar las vueltas más rápidas y finalizó 15° en la tanda, que tuvo como líder a Ugo Ugochukwu, quien registró un mejor tiempo de 1m34s607, seguido por Brando Badoer y Noah Nstromsted.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2029686483590823937&partner=&hide_thread=false ¡Fuego en el motor de Mattia Colnaghi sobre el final de la práctica de Fórmula 3!



#AusGP | Toda la temporada de #F3 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/kI434N1vLY — SportsCenter (@SC_ESPN) March 5, 2026 “Melbourne es un circuito nuevo para mí, pero trabajamos mucho con el equipo en el simulador para llegar preparados. Es un trazado con muchas curvas de media y alta velocidad”, expresó Colnaghi, consciente de la necesidad de adaptación y de aprovechar cada vuelta en pista.

image Entrenamientos F3 Gentileza. Preparación y expectativas Durante el invierno europeo, Mattia acumuló experiencia en jornadas de prueba oficiales en Imola, Barcelona y Jerez, sumando kilómetros con el auto de Fórmula 3 y familiarizándose con el paquete técnico. “Nos dejaron muchos aprendizajes y la idea ahora es usar todo eso para mejorar y buscar el resultado que queremos en Melbourne”, agregó.

image El ítalo-argentino, Colnaghi, no pudo concluir la vuelta más rápida. Gentileza. Próximos pasos en el Gran Premio de Australia La actividad en pista continuará con la Clasificación de 30 minutos, programada para la medianoche argentina, que definirá el orden de salida de las carreras. La Sprint Race se llevará a cabo el viernes a las 21:15, con Colnaghi buscando remontar tras el contratiempo de la primera práctica y consolidar un buen inicio de temporada en la F3.