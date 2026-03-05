5 de marzo de 2026 - 13:24

El "gaucho" Franco Colapinto listo para Melbourne: el posteo viral de la F1 antes de la primera carrera

El piloto pilarense inicia su temporada con Alpine este jueves a las 22:30. La organización de la categoría lo destacó con fotos oficiales y un apodo especial.

Franco Colapinto debuta en el GP de Australia: horarios y el guiño de la F1 que ilusiona a todos.

Por Nicolás Salas

Franco Colapinto inicia su camino en la temporada 2026 de la Fórmula 1 este jueves por la noche en el Gran Premio de Australia. El piloto de Pilar llega con grandes expectativas tras rendimientos sólidos en la pretemporada y el respaldo total de la categoría, que lo presentó como el gran protagonista del fin de semana.

La actividad oficial en el circuito de Albert Park comienza este jueves 5 de marzo a las 22:30 de nuestro país con la primera práctica libre. Colapinto, que ya no es un recién llegado a la máxima categoría, encara su segunda temporada completa como piloto titular, esta vez consolidado dentro de la escudería francesa Alpine.

La cuenta oficial de la Fórmula 1 en Instagram revolucionó las redes sociales al publicar una serie de fotos institucionales del piloto con la frase: “¡Se va la tercera! El gaucho tiró unas fotos antes de saltar a la pista en Melbourne”. Esta referencia alude a que, sumando su debut con Williams en 2024 y su paso a Alpine en 2025, el pilarense ya es una figura establecida en el paddock.

El respaldo oficial de la Fórmula 1 al "Gaucho" argentino

La visibilidad que la categoría le otorga a Franco no es casual. Su rendimiento durante las pruebas de pretemporada en Barcelona y Bahrein fue calificado como auspicioso por los especialistas. A bordo del modelo A526, Colapinto mostró un ritmo de carrera consistente que lo posiciona como un competidor serio en la zona media de la parrilla, buscando escalar posiciones frente a los equipos dominantes.

Este fenómeno mediático y deportivo responde a una estrategia clara de la Fórmula 1 para reconectar con el público sudamericano. La viralización de sus fotos y el uso de términos locales como "gaucho" funcionan como un motor de participación que la organización aprovecha para aumentar sus métricas de interacción.

image

Por otro lado, el desafío en Melbourne será mayúsculo. El trazado de Albert Park es conocido por ser técnico y no perdonar errores, lo que pondrá a prueba la madurez que el argentino asegura haber adquirido tras sus experiencias previas. La adaptación al coche francés parece completa, pero la verdadera medida se tomará cuando el semáforo se apague el domingo a la madrugada.

Horarios y cronograma para seguir a Colapinto desde Argentina

Jueves 5 de marzo

  • Práctica Libre 1: 22:30

Viernes 6 de marzo

  • Práctica Libre 2: 2:00
  • Práctica Libre 3: 22:30

Sábado 7 de marzo

  • Clasificación: 2:00

Domingo 8 de marzo

  • Carrera: 1:00
image
