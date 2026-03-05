El "gaucho" Franco Colapinto listo para Melbourne: el posteo viral de la F1 antes de la primera carrera

El piloto pilarense inicia su temporada con Alpine este jueves a las 22:30. La organización de la categoría lo destacó con fotos oficiales y un apodo especial.

Franco Colapinto debuta en el GP de Australia: horarios y el guiño de la F1 que ilusiona a todos.

Franco Colapinto inicia su camino en la temporada 2026 de la Fórmula 1 este jueves por la noche en el Gran Premio de Australia. El piloto de Pilar llega con grandes expectativas tras rendimientos sólidos en la pretemporada y el respaldo total de la categoría, que lo presentó como el gran protagonista del fin de semana.

La actividad oficial en el circuito de Albert Park comienza este jueves 5 de marzo a las 22:30 de nuestro país con la primera práctica libre. Colapinto, que ya no es un recién llegado a la máxima categoría, encara su segunda temporada completa como piloto titular, esta vez consolidado dentro de la escudería francesa Alpine.

La cuenta oficial de la Fórmula 1 en Instagram revolucionó las redes sociales al publicar una serie de fotos institucionales del piloto con la frase: “¡Se va la tercera! El gaucho tiró unas fotos antes de saltar a la pista en Melbourne”. Esta referencia alude a que, sumando su debut con Williams en 2024 y su paso a Alpine en 2025, el pilarense ya es una figura establecida en el paddock.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de FORMULA 1® (@f1) El respaldo oficial de la Fórmula 1 al "Gaucho" argentino La visibilidad que la categoría le otorga a Franco no es casual. Su rendimiento durante las pruebas de pretemporada en Barcelona y Bahrein fue calificado como auspicioso por los especialistas. A bordo del modelo A526, Colapinto mostró un ritmo de carrera consistente que lo posiciona como un competidor serio en la zona media de la parrilla, buscando escalar posiciones frente a los equipos dominantes.

Este fenómeno mediático y deportivo responde a una estrategia clara de la Fórmula 1 para reconectar con el público sudamericano. La viralización de sus fotos y el uso de términos locales como "gaucho" funcionan como un motor de participación que la organización aprovecha para aumentar sus métricas de interacción.