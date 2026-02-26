26 de febrero de 2026 - 14:30

Confirmado: dónde ver a Franco Colapinto en la Fórmula 1 en esta temporada 2026

La alianza entre ESPN y la máxima categoría se extenderá por cuatro temporadas para asegurar la transmisión de la F1, F2 y F3 a través de la plataforma Disney+.

Franco Colapinto, piloto de Alpine.

Franco Colapinto, piloto de Alpine.

Foto:

Por Francisco Moreno

La fiebre por el automovilismo en el país encontró finalmente un marco de previsibilidad técnica para los próximos años. Con la consolidación de Franco Colapinto en la parrilla, la Fórmula 1 y ESPN sellaron un acuerdo estratégico que garantiza la cobertura de todas las competencias en Argentina hasta la temporada 2028.

Leé además

Franco Colapinto debuta en Netflix con un documental de Fórmula 1.

Franco Colapinto debuta en Netflix: cuándo se estrena el documental de Fórmula 1

Por Redacción Espectáculos
Fue compañero de Franco Colapinto en Williams, protagonizó un vuelco brutal en Suzuka y sobrevivió de milagro.

Fue compañero de Franco Colapinto en Williams, protagonizó un vuelco brutal en Suzuka y sobrevivió de milagro

Por Redacción Deportes

Disney+ y el nuevo ecosistema de transmisión

Este convenio refuerza la presencia de la categoría reina en 18 países de habla hispana, consolidando un crecimiento que superó las expectativas globales en Sudamérica y el Caribe. La principal novedad para el fanático radica en el posicionamiento de Disney+ como el centro digital exclusivo para seguir la acción tanto en vivo como bajo demanda, eliminando la incertidumbre sobre dónde encontrar las transmisiones de cada fin de semana de Gran Premio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1Media/status/2026312043209396397?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2026312043209396397%7Ctwgr%5E0caa3baf279e08cc77204a03a4b6c4537d3402ae%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lavoz.com.ar%2Fdeportes%2Fmotores%2Fgran-noticia-argentina-confirmo-tv-formula-1-2-3-ver-colapinto_0_HBQ18YwkRu.html&partner=&hide_thread=false

El acuerdo no se limita únicamente a la categoría principal. El contrato asegura la transmisión completa de las sesiones de las categorías soporte, lo que permitirá seguir de cerca el desarrollo de otros talentos regionales en la Fórmula 2, la Fórmula 3 y la F1 Academy. Esta cobertura integral busca capitalizar un momento histórico donde el interés por el automovilismo ha dejado de ser un nicho para convertirse en un fenómeno de masas en la región.

La expansión del deporte en Latinoamérica responde a un cambio demográfico y digital profundo que los organizadores han sabido identificar. Con 150 millones de aficionados en la zona, la audiencia creció un 5% respecto al año anterior, pero lo más relevante es la composición de esa base: el 45% de los fanáticos son mujeres y el 43% tiene menos de 35 años.

Franco hermoso
Fórmula 1. Franco Colapinto piloto de la escudería francesa Alpíne

Fórmula 1. Franco Colapinto piloto de la escudería francesa Alpíne

Este rejuvenecimiento de la audiencia es el motor que justifica una inversión a largo plazo hasta 2028, ya que garantiza un público activo en plataformas digitales que consume el deporte de una manera distinta a las generaciones previas, priorizando el contenido bajo demanda y la interacción constante.

El impacto de Franco Colapinto en el mercado local

En Argentina, el efecto del piloto pilarense modificó las métricas de consumo deportivo. La Fórmula 1 registra actualmente 17,2 millones de seguidores en el país, lo que la posiciona como la liga deportiva global más popular a nivel local, superando en términos de audiencia y seguimiento a competencias de alcance mundial como la NFL o la NBA. El desembarco de Colapinto en la parrilla generó un impacto sin precedentes que no solo se refleja en el rating, sino también en la participación en redes sociales.

Nicolás Varrone, piloto argentino
Nicol&aacute;s Varrone, piloto argentino de F&oacute;rmula 2

Nicolás Varrone, piloto argentino de Fórmula 2

Gracias a este nuevo esquema de derechos, los aficionados locales podrán seguir el desempeño de una delegación argentina más amplia en las distintas divisiones del automovilismo internacional:

  • Franco Colapinto en la Fórmula 1.
  • Nicolás Varrone en la Fórmula 2.
  • Mattia Colnaghi en la Fórmula 3.
  • El calendario completo de 24 fechas, que inicia el 6 de marzo en Australia.
Mattia Colnaghi, el joven ítalo-argentino que será parte del equipo junior de Red Bull
Mattia Colnaghi, el joven &iacute;talo-argentino que competir&aacute; en F&oacute;rmula 3

Mattia Colnaghi, el joven ítalo-argentino que competirá en Fórmula 3

Calendario completo de la Fórmula 1 2026

  1. Australia – 6 al 8 de marzo (Melbourne)
  2. China – 13 al 15 de marzo (Shanghái)
  3. Japón – 27 al 29 de marzo (Suzuka)
  4. Bahréin – 10 al 12 de abril (Sakhir)
  5. Arabia Saudita – 17 al 19 de abril (Jeddah)
  6. Miami – 1 al 3 de mayo (Miami Gardens)
  7. Canadá – 22 al 24 de mayo (Montreal)
  8. Mónaco – 5 al 7 de junio (Montecarlo)
  9. Barcelona-Catalunya – 12 al 14 de junio (Montmeló)
  10. Austria – 26 al 28 de junio (Spielberg)
  11. Gran Bretaña – 3 al 5 de julio (Silverstone)
  12. Bélgica – 17 al 19 de julio (Spa-Francorchamps)
  13. Hungría – 24 al 26 de julio (Budapest)
  14. Países Bajos – 21 al 23 de agosto (Zandvoort)
  15. Italia – 4 al 6 de septiembre (Monza)
  16. España – 11 al 13 de septiembre (Madrid)
  17. Azerbaiyán – 25 al 27 de septiembre (Bakú)
  18. Singapur – 9 al 11 de octubre (Marina Bay)
  19. Estados Unidos – 23 al 25 de octubre (Austin)
  20. Ciudad de México – 30 de octubre al 1 de noviembre
  21. São Paulo – 6 al 8 de noviembre (Interlagos)
  22. Las Vegas – 19 al 21 de noviembre
  23. Qatar – 27 al 29 de noviembre (Lusail)
  24. Abu Dhabi – 4 al 6 de diciembre (Yas Marina)
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Netflix revela la cara oculta del debut de Franco Colapinto en Alpine: Fue una cagada mía.

Netflix revela la cara oculta del debut de Franco Colapinto en Alpine: "Fue una cagada mía"

Por Francisco Moreno
Franco Colapinto se prepara para escribir una nueva historia en la Fórmula 1.

Franco Colapinto se prepara para escribir una nueva historia en la Fórmula 1: cuándo, dónde y a qué hora corre

Por Nicolás Salas
Flavio Briatore, asesor de Alpine.

Flavio Briatore no se guardó nada y criticó el reglamento de la Fórmula 1: "Los fans solo entienden el 20%"

Por Nicolás Salas
Franco Colapinto, piloto de Alpine.

Colapinto giró 120 vueltas y superó a Williams y Audi en el cierre de sus pruebas en Bahréin

Por Nicolás Salas