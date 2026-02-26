Confirmado: dónde ver a Franco Colapinto en la Fórmula 1 en esta temporada 2026

La alianza entre ESPN y la máxima categoría se extenderá por cuatro temporadas para asegurar la transmisión de la F1, F2 y F3 a través de la plataforma Disney+.

La fiebre por el automovilismo en el país encontró finalmente un marco de previsibilidad técnica para los próximos años. Con la consolidación de Franco Colapinto en la parrilla, la Fórmula 1 y ESPN sellaron un acuerdo estratégico que garantiza la cobertura de todas las competencias en Argentina hasta la temporada 2028.

Disney+ y el nuevo ecosistema de transmisión Este convenio refuerza la presencia de la categoría reina en 18 países de habla hispana, consolidando un crecimiento que superó las expectativas globales en Sudamérica y el Caribe. La principal novedad para el fanático radica en el posicionamiento de Disney+ como el centro digital exclusivo para seguir la acción tanto en vivo como bajo demanda, eliminando la incertidumbre sobre dónde encontrar las transmisiones de cada fin de semana de Gran Premio.

Formula 1® has today announced an extension of its partnership with ESPN inc. to broadcast the sport across 18 countries in Latin America (excluding Mexico and Brazil) and the Caribbean through to the end of the 2028 season.

The renewed collaboration, which begins ahead of… pic.twitter.com/73LAzcto46 — F1 Media (@F1Media) February 24, 2026



The renewed collaboration, which begins ahead of… pic.twitter.com/73LAzcto46 — F1 Media (@F1Media) February 24, 2026 El acuerdo no se limita únicamente a la categoría principal. El contrato asegura la transmisión completa de las sesiones de las categorías soporte, lo que permitirá seguir de cerca el desarrollo de otros talentos regionales en la Fórmula 2, la Fórmula 3 y la F1 Academy. Esta cobertura integral busca capitalizar un momento histórico donde el interés por el automovilismo ha dejado de ser un nicho para convertirse en un fenómeno de masas en la región.

La expansión del deporte en Latinoamérica responde a un cambio demográfico y digital profundo que los organizadores han sabido identificar. Con 150 millones de aficionados en la zona, la audiencia creció un 5% respecto al año anterior, pero lo más relevante es la composición de esa base: el 45% de los fanáticos son mujeres y el 43% tiene menos de 35 años.

Franco hermoso Fórmula 1. Franco Colapinto piloto de la escudería francesa Alpíne Internet Este rejuvenecimiento de la audiencia es el motor que justifica una inversión a largo plazo hasta 2028, ya que garantiza un público activo en plataformas digitales que consume el deporte de una manera distinta a las generaciones previas, priorizando el contenido bajo demanda y la interacción constante.