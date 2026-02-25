Franco Colapinto debuta en Netflix: cuándo se estrena el documental de Fórmula 1

La producción se enfoca en el lado más humano del paddock: tensiones internas, decisiones estratégicas, cambios de escudería y la presión constante por rendir al límite. En ese contexto, la aparición de Colapinto marca un momento clave para el automovilismo argentino.
Uno de los capítulos estará centrado en su llegada al BWT Alpine F1 Team, donde se suma en reemplazo de Jack Doohan.
Las primeras imágenes difundidas incluyen escenas de la carrera en Imola, reuniones técnicas y momentos de preparación con el equipo. La serie promete mostrar no solo el rendimiento deportivo, sino también la presión emocional y las expectativas que rodean su desembarco en la Fórmula 1.
Embed - Formula 1: Drive to Survive | Tráiler oficial de la temporada 8 | Netflix
En un adelanto compartido por la plataforma, el propio Colapinto expresó su entusiasmo por esta nueva etapa y la confianza depositada en él por parte de la escudería.
Un fenómeno global del automovilismo
Producida por Box to Box Films y con producción ejecutiva de James Gay-Rees, la serie consolidó su éxito al acercar la Fórmula 1 a nuevas audiencias, combinando drama, rivalidades y acceso exclusivo a los equipos.
Con este debut en una de las producciones deportivas más vistas del streaming, Colapinto amplía su proyección internacional. Ya no solo compite en los circuitos más exigentes del mundo: ahora también será protagonista en la pantalla, en una temporada que promete adrenalina y exposición global.