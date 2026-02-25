Franco Colapinto debuta en Netflix: cuándo se estrena el documental de Fórmula 1

El crecimiento internacional de Franco Colapinto llegó, esta vez, fuera de las pistas. El piloto argentino formará parte de la octava temporada de “Fórmula 1: Drive to Survive”, la serie documental que narra el detrás de escena del automovilismo profesional.

Flavio Briatore no se guardó nada y criticó el reglamento de la Fórmula 1: "Los fans solo entienden el 20%"

Franco Colapinto se prepara para escribir una nueva historia en la Fórmula 1: cuándo, dónde y a qué hora corre

La producción se enfoca en el lado más humano del paddock: tensiones internas, decisiones estratégicas, cambios de escudería y la presión constante por rendir al límite. En ese contexto, la aparición de Colapinto marca un momento clave para el automovilismo argentino.

Uno de los capítulos estará centrado en su llegada al BWT Alpine F1 Team, donde se suma en reemplazo de Jack Doohan.

Las primeras imágenes difundidas incluyen escenas de la carrera en Imola, reuniones técnicas y momentos de preparación con el equipo. La serie promete mostrar no solo el rendimiento deportivo, sino también la presión emocional y las expectativas que rodean su desembarco en la Fórmula 1 .

En un adelanto compartido por la plataforma, el propio Colapinto expresó su entusiasmo por esta nueva etapa y la confianza depositada en él por parte de la escudería.

Embed - Formula 1: Drive to Survive | Tráiler oficial de la temporada 8 | Netflix

Un fenómeno global del automovilismo

Producida por Box to Box Films y con producción ejecutiva de James Gay-Rees, la serie consolidó su éxito al acercar la Fórmula 1 a nuevas audiencias, combinando drama, rivalidades y acceso exclusivo a los equipos.

Con este debut en una de las producciones deportivas más vistas del streaming, Colapinto amplía su proyección internacional. Ya no solo compite en los circuitos más exigentes del mundo: ahora también será protagonista en la pantalla, en una temporada que promete adrenalina y exposición global.

Franco Colapinto debuta en Netflix con un documental de Fórmula 1. Franco Colapinto debuta en Netflix con un documental de Fórmula 1. gentileza

¿Cuándo se estrena "Drive to Survive" en Netflix?

La nueva temporada se estrena este viernes 27 de febrero de 2026 a nivel mundial a través de Netflix.

Qué le espera este año a Franco Colapinto

Este año, la temporada parece pintar distinta. Y, tras los ensayos oficiales, un análisis de la Fórmula 1 asegura que los autos de Franco y Pierre Gasly dieron el salto más grande con la nueva tecnología y podrían estar peleando entre las mejores escuderías de la zona media.