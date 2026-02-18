Netflix reveló cómo será el debut de Franco Colapinto en "Drive to Survive": cuándo sale la nueva temporada

Netflix publicó un nuevo adelanto de "Drive To Survive" y se observa el vertiginoso desembarco de Franco Colapinto en Alpine.

El fenómeno Franco Colapinto escala un nuevo peldaño global. Netflix confirmó que el piloto argentino será una de las figuras centrales en la nueva temporada de Drive To Survive. Con cámaras que lo siguieron desde su debut, la serie promete mostrar la trastienda de su vertiginoso ascenso y su desembarco en la elite del automovilismo.

La espera de los fanáticos de la Fórmula 1 por conocer el detrás de escena de las decisiones más picantes de la categoría está por terminar. Como sucede en cada temporada, la serie se encarga de retratar aquello que las transmisiones oficiales no muestran, y esta vez el foco estará puesto en el representante argentino.

Embed - Formula 1: Drive to Survive - Season 8 | Official Trailer | Netflix Franco Colapinto finalmente tendrá su estreno en la mítica producción de Netflix, cumpliendo un deseo ferviente de sus seguidores que querían verlo más allá de las pistas. El propio piloto había adelantado que las cámaras lo seguían de cerca desde su primer día en Williams, registrando cada paso de su evolución.

Cuándo se estrena y qué secretos de Franco revelará Netflix La fecha ya está marcada en el calendario de los buscadores de velocidad: la nueva temporada de Drive To Survive se estrenará el próximo 27 de febrero. En ese momento, se podrá conocer el material inédito que las cámaras capturaron sobre el piloto nacional durante un año de cambios drásticos.

El arco narrativo que promete la serie es ambicioso y cargado de tensión deportiva. Según se pudo conocer, la producción recopiló momentos clave como su salida definitiva de la escudería Williams, su posterior llegada a Alpine y el proceso que lo llevó a ganarse su primera butaca oficial en la máxima categoría.