Fórmula 1: Franco Colapinto disputará los últimos tests de pretemporada entre el miércoles y viernes próximos

La nueva temporada de Fórmula 1 comenzará oficialmente a principios de marzo, cuando se lleve a cabo en Gran Premio de Australia

El piloto argentino Franco Colapinto viene de disputar esta semana los tests de pretemporada en Bahréin, donde terminó con muy buenas sensaciones e ilusionado de cara a lo que viene por delante en el marco de la Fórmula 1 internacional..

La semana comenzó complicada para Colapinto, ya que el miércoles causó la primera bandera roja de la temporada y además terminó 18° entre los 18 que salieron a pista. Luego de no girar el jueves, el argentino disputó las dos sesiones del viernes y se destacó con el octavo puesto, además de que dio más de 100 vueltas.

De esta manera, Colapinto pudo afianzar su confianza sobre el Alpine A526 con el que correrá este año, que apunta a ser uno de los autos que finalice en zona de puntos al menos en las primeras fechas.

Los mismos comenzarán el miércoles 18 y se extenderán hasta el viernes 20, en lo que será el final de la temporada para los pilotos de la categoría reina. Los horarios serán iguales a los de los últimos días, con una sesión diurna de 4 a 8 de la mañana (hora de Argentina) y otra que comenzará solo una hora después, de 9 a 13.