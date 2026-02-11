Franco Colapinto no pierde la calma a pesar del fallo de Alpine: "Es recién el comienzo"

El piloto argentino dialogó con la prensa respecto a lo sucedido en las pruebas de Bahréin, y palpitó lo que se viene en la Fórmula 1.

Colapinto se refirió a los problemas en su Alpine: DLA - 2026-02-11T130945.303 Franco Colapinto y un problema en su Alpine. En las primeras declaraciones al bajarse del A526, el pilarense contó detalles de lo que sucedió en los primeros minutos de la actividad oficial del día. "No fue una mañana tranquila para mí en el coche, ya que un par de problemas truncaron gran parte de nuestro programa previsto. Estas cosas pasan cuando se prueba, sobre todo con un coche nuevo, y es importante que todos aprendamos e implementemos soluciones para la próxima vez", lanzó.

Luego, Colapinto puso todas sus expectativas en el día viernes, que es cuando volverá a la pista para continuar con las pruebas. "Espero que, para cuando vuelva al coche el viernes, podamos tener un día productivo y sumar más vueltas a nuestro total. Será interesante forzar el coche un poco aquí en Baréin mientras seguimos desarrollando nuestro paquete general. Tengo muchas ganas de trabajar con el equipo mañana, seguir de cerca la situación y volver a subirnos al coche más adelante en la semana", expresó al respecto.

Franco Colapinto lo tiene claro: "Mi objetivo es conseguir kilometraje" Embed Lap after lap. Continuing to plug away in Bahrain pic.twitter.com/woL08ZncD0 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) February 11, 2026 Pero no todo fue malo para Franco, que descató la evolución del monoplaza que tendrá que conducir durante el calendario oficial del 2026: "Estamos dando algunas vueltas más y el coche se ve un poco mejor. Estamos consiguiendo el kilometraje, así que sí, de momento va mejor. La tarde fue un día largo para todos, pero con algunas pruebas que tenemos que hacer. Hay mucho trabajo por hacer, este es recién el comienzo".

El argentino reiteró que sumar minutos a bordo del auto es clave para afinar detalles y llegar bien aceitados al inicio de la temporada. "Creo que necesito más vueltas. Encontramos muchas vueltas en Barcelona y yo no he hecho muchas aquí por ahora", opinó.