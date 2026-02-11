Así fue la falla en el Alpine de Franco Colapinto que provocó la bandera roja en Bahréin

Franco Colapinto vivió un estreno accidentado en la nueva era de la Fórmula 1 . Su monoplaza A526 se detuvo en pleno circuito de Bahréin, obligando a una bandera roja y al retiro del coche por la grúa. Aunque el piloto de 22 años logró regresar luego a la pista, el tiempo perdido condicionó seriamente su rendimiento.

La jornada de este miércoles marcó el inicio formal de los tests de pretemporada en Sakhir , una instancia crucial para que los equipos pongan a punto sus nuevas máquinas antes del inicio del campeonato. Sin embargo, para el representante argentino, el debut estuvo lejos de ser ideal debido a problemas mecánicos que impidieron un desempeño normal desde el primer turno.

El incidente ocurrió durante el tramo matutino de la sesión, el cual no contó con transmisión televisiva oficial. A pesar de esto, se difundieron imágenes que muestran el momento exacto en que el Alpine se quedó detenido, forzando la intervención de los mecánicos y la asistencia de la grúa para retirarlo del Circuito Internacional de Baréin.

Esta falla técnica limitó considerablemente la actividad de Colapinto en pista. El pilarense apenas alcanzó a completar 28 giros en su turno, sumando un total de 151 kilómetros recorridos. Si bien pudo retomar la actividad más tarde, no logró explorar las posibilidades del coche en su totalidad antes de ceder su butaca a su compañero de equipo por la tarde.

Franco Colapinto tuvo inconvenientes en su Alpine. Seguí la Fórmula 1® en la pantalla de Fox Sports junto a @puenteadrian y @f1andersen pic.twitter.com/NrNqgzl04U

La consecuencia inmediata de este contratiempo se reflejó en el cronómetro. Colapinto registró su mejor tiempo en 1:40.330, la marca más baja de toda la jornada entre los 18 pilotos que salieron a pista . Esta cifra quedó lejos del 1:37.037 que logró Pierre Gasly, quien lo sustituyó en la segunda tanda y pudo completar 36 vueltas sin mayores inconvenientes.

image

El panorama frente a los gigantes de la grilla

El contraste con el resto de los competidores fue evidente durante este primer día de pruebas. Mientras Colapinto lidiaba con los fallos de su monoplaza, figuras como Lando Norris y Max Verstappen dominaron la tabla de tiempos. Norris, con su McLaren, marcó el mejor registro de la jornada con 1:34.669, mientras que el campeón del mundo de Red Bull Racing completó impresionantes 123 vueltas.

Otros pilotos también mostraron un ritmo sólido en este arranque:

Charles Leclerc (Ferrari): 1:35.190 con 60 vueltas.

1:35.190 con 60 vueltas. Esteban Ocon (Haas): 1:35.578 con 102 vueltas.

1:35.578 con 102 vueltas. Lewis Hamilton (Ferrari): 1:36.433 con 52 vueltas.

DLA - 2026-02-11T100227.998

Cuándo vuelve a pista: el plan de Alpine para la revancha

A pesar del frustrante inicio, el equipo Alpine ya tiene trazado un plan para que el argentino recupere el terreno perdido. El cronograma indica que, tras la sesión completa que tendrá Pierre Gasly este jueves, Franco Colapinto volverá a tomar el mando total del A526 durante todo el día viernes.

Será una oportunidad vital para acumular los kilómetros que le faltaron hoy y ajustar la confiabilidad del monoplaza antes de la segunda etapa de pretemporada, que se desarrollará del miércoles 18 al viernes 20 de febrero. En esa instancia final, las escuderías dispondrán de ocho horas diarias para girar, sesiones que se espera sean televisadas en su totalidad para el público argentino que sigue de cerca cada paso del joven piloto.