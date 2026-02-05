5 de febrero de 2026 - 17:01

Mercado Libre tiene nuevo embajador en la Fórmula 1

La prestigiosa marca argentina Mercado Libre tiene un nuevo portador de su imagen en la máxima categoría del automovilismo.

Sergio Checo Pérez representará a Mercado Libre.

Sergio "Checo" Pérez representará a Mercado Libre.

Si bien la gran figura es el piloto argentino, la marca de compraventa online busca expandirse y es por eso que Mercado Libre también apoyará al brasileño Gabriel Bortoleto y, en este caso, al mexicano Pérez, en su regreso a las pistas más difíciles del mundo. Esta es una oportunidad de crecimiento junto a Cadillac en su estreno en la Fórmula.

La expansión de Mercado Libre en la categoría

Es conocido que representa a tres competidores, de los cuales dos son latinoamericanos y uno es de Norteamérica, pero la aplicación de compra y venta busca aferrarse con gran protagonismo en las filas de la Fórmula 1.

Sean Summers, vicepresidente ejecutivo y director de marketing de Mercado Libre, también se expresó al respecto de la sociedad: “Checo representa mucho, su trayectoria y su experiencia son una demostración de perseverancia, ambición y una búsqueda constante por superarse, incluso en contextos de máxima presión”. El emblema de la firma aparecerá inclusive en la protección craneal del corredor azteca.

¿Cuando será el debut de Cadillac en la Fórmula 1?

El estreno de Sergio Pérez con la escudería Cadillac tendrá lugar en el Gran Premio de Australia 2026. Tras un periodo de inactividad, el corredor tapatío regresará al asfalto de Albert Park para encabezar el debut del equipo estadounidense, alcanzando así su decimoquinto ciclo en la élite del automovilismo mundial.

En esta etapa, el emblema de Mercado Libre destacará en la protección craneal del piloto, sellando una alianza estratégica clave para la región. Mientras se aproxima a la histórica cifra de 300 competencias.

