Guerra e-commerce: Mercado Libre denuncia a Temu por publicidad engañosa y el conflicto escala a la Justicia

El escenario del comercio electrónico en Argentina atraviesa una batalla sin precedentes tras la denuncia formal presentada por Mercado Libre contra Temu ante la Secretaría de Comercio de la Nación .

La empresa local sostiene que la plataforma china no compite en igualdad de condiciones y utiliza estrategias de marketing que vulneran el Decreto de Lealtad Comercial N° 274/2019.

El núcleo del reclamo no se centra solo en los precios bajos, sino en lo que Mercado Libre califica como estrategias sistemáticas de publicidad engañosa . Según la denuncia, Temu utiliza recursos para generar "falsas expectativas" mediante ofertas de descuentos de hasta el 90% o productos "gratis" que esconden condiciones no informadas inicialmente.

En agosto de 2025, la Dirección Nacional de Políticas para el Desarrollo del Mercado Interno dictó una medida preventiva que obligaba a Temu a cesar toda publicidad engañosa en canales digitales. Sin embargo, la plataforma china no aceptó la medida y decidió llevar el caso a la Justicia, solicitando una medida cautelar para seguir operando sin restricciones.

Actualmente, existe una disputa técnica sobre la jurisdicción del caso, mientras la Cámara Nacional de Apelaciones define si la causa corresponde al fuero Contencioso Administrativo Federal o al Civil y Comercial Federal.

Un mercado en explosión

Este conflicto estalla en un momento de furor por las compras bajo la modalidad "puerta a puerta", favorecidas por la flexibilización de importaciones del gobierno actual. En 2025, las compras al exterior crecieron un 274,2% respecto al año anterior, alcanzando un récord histórico de US$ 894 millones.

Ante este panorama, Juan Martín de la Serna, presidente de Mercado Libre Argentina, subrayó la necesidad de un marco normativo "igual para todos", advirtiendo que el ingreso masivo de productos chinos de bajo costo pone en riesgo el tejido productivo local y a las pymes.

Por su parte, Marcos Galperin ha señalado que es "injusto" para los grandes minoristas que pagan impuestos competir contra quienes aprovechan vacíos legales, aunque aclaró que su empresa seguirá compitiendo con éxito como lo hace en otros países de la región.

El contexto regionalLa avanzada de plataformas como Temu, Shein y AliExpress ha generado preocupación en toda América Latina. Países como México, Chile y Uruguay ya han avanzado con regulaciones específicas para proteger el comercio local.

En Argentina, la polémica ha sumado voces políticas, como la del diputado Miguel Ángel Pichetto, quien propuso un impuesto del 30% a estos productos importados. Mientras se resuelve el frente judicial, Mercado Libre sostiene que estas denuncias por publicidad engañosa no son aisladas, ya que la plataforma china ha enfrentado cargos similares en otros países del continente.