Franquicias: un modelo exitoso que se reconfigura en tiempos de crisis

El sistema de franquicias se consolida como una de las formas más ordenadas y previsibles de desarrollar un negocio en Argentina. Sin embargo, el contexto económico recesivo ha dejado en claro que hasta las marcas más probadas deben hacer frente a dificultades de rentabilidad. Del mismo modo, se ven obligadas a ser cada vez más rigurosas y ordenadas en sus procesos, característica que es facilitada por la misma franquicia . Es que para franquiciar debe primero sistematizare el modelo con el fin de que su implementación por un tercer sea relativamente sencilla.

Desde la Guía Argentina de Franquicias (GAF) expresaron que durante 2025 el modelo mostró un crecimiento moderado. Aunque la gastronomía mantuvo su liderazgo en volumen, la tendencia se desplaza hacia los servicios y los negocios de baja estructura. Desde la Guía agregaron que el sector inició el año como uno de los motores más robustos de la economía real y que proyecta para 2026 un crecimiento superior al 5% en marcas y nuevas aperturas para este ciclo. El escenario actual apunta a la eficiencia operativa y a la profesionalización.

El año pasado también estuvo marcado por una fuerte inestabilidad económica. Tras una mejora gradual que se frenó en el segundo trimestre y alcanzó su punto más alto en septiembre, el último trimestre mostró una marcada desaceleración. A nivel provincial aumentó la cantidad de marcas que decidieron incorporarse al sistema de franquicias, aunque el ritmo de apertura de nuevos puntos de venta también se desaceleró.

En Argentina hay unas 2.000 marcas en operación que tuvieron un crecimiento del 9% con la apertura de 1.925 nuevas unidades. Roberto Russo, director de la GAF , destacó que el modelo genera 250.000 empleos directos en un escenario donde el capital busca seguridad. “La franquicia ofrece trabajo con respaldo y negocio con método ”. Por su parte, Ezequiel Devoto, gerente general de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF) , anticipó que la prioridad de este año será mejorar la eficiencia para sostener la rentabilidad en un entorno de mayor previsibilidad macroeconómica.

El modelo de franquicias en Argentina atraviesa una etapa de profunda transformación. Tras un 2025 marcado por la inestabilidad y un “crecimiento decreciente”, el sector se encamina hacia un 2026 que promete mayor normalidad. Sin embargo, el mensaje es claro: la franquicia es un modo de ordenar el negocio y reducir el margen de error, pero no hace magia. Nicolás Suraci, director de Suraci Franquicias , señaló que si bien al año pasado hubo un crecimiento en la cantidad de clientes que quisieron franquiciar, se notó una ralentización.

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El menor ritmo tuvo al menos tres aristas. El primero, la disminución en la cantidad de inversores interesados o con posibilidades de adquirir una franquicia. El segundo, la readecuación que debió hacerse para bajar y hacer más accesibles los montos de inversión o entrada a la franquicia. El tercero –y tal vez el verdadero desafío para este año- fue la caída en los márgenes de rentabilidad que ha obligado a ser ultraeficientes con los procesos, al tiempo que se ha convertido en una espada de Damocles si el consumo no se reactiva.

“Las franquicias ofrecen marca, concepto y procesos que disminuyen la posibilidad de error, pero no garantizan el consumo”, expresó Suraci. Es que el año pasado las empresas han tenido que resignar márgenes con meses de ganancia casi cero dado que los costos han crecido, pero las ventas estuvieron estancadas. “En muchos casos, no se ha podido trasladar a precios y aunque el negocio factura la rentabilidad está complicada”, advirtió el profesional.

En medio de una gran incertidumbre acerca de qué va a pasar con el consumo y cómo se comenzará a recuperar este año, la clave para Suraci está en ser eficientes, estar atentos a la guerra de precios e implementar estrategias novedosas. Por este motivo, el consultor explicó que si bien su empresa continúa enfocada en ofrecer modelos de negocios probados y la posibilidad de crecer para los dueños de las marcas, este año la consultora también hará foco en un punto clave.

Se trata de la adecuación de los modelos de sus clientes mediante la innovación y la inteligencia artificial con el fin de optimizar la gestión de contactos y la digitalización de los puntos de venta. El orden que aporta un manual de procedimientos y una identidad visual probada es el principal activo para un inversor. Adrián Taboada, especialista en franquicias, expresó que el modelo de negocios es más resistente a la volatilidad que cualquier otro.

Formatos y precios innovadores

Desde la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF) expresaron que ganan terreno los formatos compactos, exprés y móviles, que permiten menores inversiones iniciales y tiempos rápidos de puesta en marcha. “La tendencia hacia 2026 priorizará modelos simples y escalables que no dependan de grandes estructuras”, subrayó Devoto.

En este contexto, Suraci explicó que el monto promedio de las franquicias ha bajado a unos U$S 50.000 cuando antes eran más comunes las de U$S 80.000 y hasta U$S 100.000. Según la información de GAF, el 49% de las franquicias requiere una inversión de hasta U$S50.000 con opciones iniciales desde los U$S 10.000. El plazo de recupero estimado oscila entre los 18 y 36 meses.

Respecto al perfil del franquiciado, el 80% de las marcas no exige experiencia previa y valora más la actitud emprendedora y la disciplina para seguir procesos. Sin embargo, la AAMF advirtió sobre la necesidad de profesionalismo: “Franquiciar no es solo replicar un éxito individual; exige estructura y método para que el modelo sea sostenible en manos de terceros”, resumió Devoto.

Para Adrián Taboada, en Mendoza se da una situación en la que los compradores son profesionales o inversores y no adquieren una marca por moda. Por el contrario, sumó, buscan eficiencia operativa, solidez y números. “Entre otros valores es clave la capacidad de adaptación de la marca”, destacó Taboa para quien con el nuevo modelo económico del país los números de la empresa deben estar sólidos y ser reales.

Si bien el autoempleo impulsó el sector en años de crisis, el informe de la GAF reveló que se ha producido un cambio de la mano de la reaparición del inversor que prioriza modelos probados y posibilidad de escala. Sobre este punto, los referentes del sector explicaron que el sistema se ha consolidado como un vehículo de inversión defensiva dado que el riesgo es significativamente menor que el que se posee cuando se monta un emprendimiento desde cero.

Rubros destacados

Aunque la gastronomía concentra el 42% de la oferta, el mercado muestra signos de saturación en un contexto recesivo. Esto abre paso a nuevas categorías como servicios, soluciones administrativas y para el hogar. En el informe general se habla de nichos especializados en formatos de cercanía mientras que tanto Suraci como Taboada hacen foco en rubros que vienen en alza.

Los servicios son una tendencia en alza entre las que se destacan control de plagas y sanitización así como de acompañamiento de personas. Los negocios destinados a la estética y al fitness también van en alza en un contexto de cambio de hábitos. “En líneas generales, se buscan formatos con pocos empleados en relación de dependencia así como se priorizan espacios más chicos, con menos expensas y menores gastos”, comentó Nicolás Suraci.

La pizzería y sandwichería Coronel Rodríguez generó la franquicia este año y abrirá un nuevo local en el departamento de San Martín. Foto: Gentileza Coronel Rodríguez, la pizzería de la Sexta en plena expansión.

Taboada sumó que cada vez se ven más las llamadas microfranquicias en servicios con inversiones que rondan los cinco a ocho mil dólares. “Servicios de limpieza especializada, enseñanza de idiomas, viajes y consultorías en modelos online que no necesitan un espacio físico son algunas de las que están en alza”, detalló Taboada. Las cafeterías pequeñas de especialidad, las heladerías de barrio, depilación especializada y comestibles específicos (como sin TACC o keto) también están entre los formatos más elegidos.

La pizzería de la Sexta que se extendió a los departamentos

El mismo mes en que el mundo se detenía por la pandemia -marzo de 2020- Juan Tur abrió las puertas de su primer Coronel Rodríguez, en plena sexta sección de Mendoza. Por fortuna, la señal fue tomada como positiva y aunque muchos proyectos se frenaban por la incertidumbre, la pizzería que nació en la esquina de Jorge A. Calle y Rodríguez fue solo el puntapié inicial de una marca mendocina en expansión. “Cuando empezamos a crecer, nos dimos cuenta de que necesitábamos dar un salto y fue ahí cuando buscamos comenzar con las franquicias”, recordó Tur quien se ha transformado en el “Coronel Rodríguez” de la marca.

El desafío era escalar sin perder identidad por lo que Tur se enfocó en ordenar el proyecto, profesionalizar la gestión y comenzar a desarrollar locales. “La franquicia nos permitió ordenarnos y crecer de manera orgánica”, explicó Tur quien junto a Suraci desarrolló un sistema diseñado y gestionado por el equipo, lo que les permitió mantener el control sobre la calidad y el concepto original.

Para los primeros meses de 2026, la marca está próxima a abrir dos locales que están casi listos para franquiciarse. Uno en Urquiza y Elpidio González y otro en Luján. En cinco años, las pizas de Coronel Rodríguez llegaron también al Parque de la Familia en Las Heras, la calle Belgrano de Maipú, la intersección de Cobos y Eusebio Blanco en Dorrego, y a la cantina del Atlético Club de San Martín. La idea de estar en distintos departamentos tenía que ver con la demanda de su propia clientela.

Hacia el futuro, Tur piensa en franquicias en San Juan y en San Rafael, desde donde también llegan sus clientes. “El secreto está en la masa”, confesó Tur quien sumó que trabajan a conciencia con buenos productos con el fin, además, de que lo que la gente ve en las redes, sea lo que disfruta en la mesa. “En todos los locales tiene que replicarse lo mismo”, comentó Tur quien también es valorado por su buena relación calidad y precio.

De cuidadora a emprendedora

Cuando Aldana Salinas llegó desde Neuquén a Mendoza en enero de 2020, el único trabajo que encontró fue del de “cuidadora”. Es decir, que acompañaba a personas mayores, enfermas o con diversas discapacidades que estaban solas. Aunque sabe que tuvo suerte, lo primero que le llamó la atención es que los que la contrataron la enviaron a cuidar a una persona sin ningún tipo de capacitación previa. “Veía cosas que no me parecían correctas ni para el paciente ni para la familia ni para quienes trabajábamos”, observó.

WhatsApp Image 2026-03-11 at 12.03.16 Aldana Salinas de Acompañarnos

El compromiso con su labor la llevó a crecer dentro del sector y se empezó a desempeñar como coordinadora de cuidados en otra empresa. Allí conoció más de cerca la gestión del servicio, aunque también detectó falencias. “Siempre tuve la idea de tener mi propia empresa”, afirmó. Con esa convicción comenzó a dar forma a su proyecto. Mientras estudiaba psicología y acompañamiento terapéutico, empezó a trabajar de manera independiente con cuidados particulares.

Poco a poco fue sumando personas al equipo y en abril de 2022 decidió formalizar el emprendimiento con un nombre propio: Acompañar, que cuando comenzó a darle forma a la franquicia y tuvo que registrar la marca se transformó en “Acompañarnos”. Aldana llevó su iniciativa a su Neuquén natal mientras participaba de espacios de formación empresarial y comenzó a desarrollar un modelo de franquicia.

Ese proceso se consolidó el año pasado, cuando terminó de estructurar el sistema y en diciembre logró vender su primera franquicia. La clave del proyecto, explicó Aldana, está en una mirada integral del cuidado. La empresa ofrece servicios para adultos mayores, acompañamiento terapéutico, cuidado de niños y asistencia doméstica, siempre con una premisa central: la dignidad de las personas. Además, la capacitación del personal ocupa un lugar central.

“Queremos que el oficio de cuidar sea también una profesión, con formación, responsabilidad y reconocimiento”, sostiene quien pretende expandir su red a todos los departamentos y ofrece la franquicia con personal capacitado. El objetivo es estar cerca de los distintos domicilios para facilidad tanto de los que acompañan como de quienes son acompañados.

Andino Norte: un complejo que busca reinventar la experiencia

La idea de Silvio Ribolzi comenzó casi como un proyecto personal ya que comenzó a hacer actividad física en sus 40. Con una empresa en el rubro de la construcción, decidió invertir en Andino Norte, un espacio ubicado en la zona de Regalado Olguín y Boulogne Sur Mer de Las Heras. Está pensado como un complejo que funciona de manera similar a un centro comercial, pero enfocado exclusivamente en actividades vinculadas al fitness y al bienestar.

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“La idea inicial era abrir un gimnasio”, cuenta su impulsor. Agregó: “A medida que fui analizando el proyecto entendí que podía ser algo mucho más grande”. Así comenzó a diseñarse un espacio que reuniera distintas propuestas en un mismo lugar: entrenamiento, actividades recreativas, servicios de bienestar y espacios de encuentro. El complejo cuenta con aproximadamente 840 metros cuadrados distribuidos en dos pisos, donde conviven distintas disciplinas y propuestas.

La intención es ofrecer alternativas variadas para quienes buscan entrenar, pero también para los que quieren desconectarse de la rutina diaria. En Andino Norte se pueden encontrar actividades como entrenamiento funcional, yoga, masajes y propuestas de bienestar, además de un espacio de café que invita a quedarse y socializar. El concepto apunta a que cada persona pueda armar su propio “combo” de actividades según sus intereses y necesidades.

Uno de los pilares del complejo es la construcción de comunidad y la idea es poder franquiciar este modelo. De hecho, ya comenzaron estudios de mercado para analizar oportunidades en otros lugares, incluido Chile, donde aseguran que todavía no existe un formato similar. “Queremos salir de la parte mecanizada del gimnasio para que la gente pueda venir, relajarse, hacer distintas actividades y sentirse parte de una comunidad”, relató Ribolzi. La inversión para poner en marcha Andino Norte rondó los 940 mil dólares, una apuesta fuerte que refleja la magnitud del proyecto.