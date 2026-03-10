"Precios dinámicos": la polémica que sacude a Mercado Libre por valores distintos para un mismo producto

En los últimos días, una fuerte controversia se instaló en las redes sociales tras la viralización de capturas de pantalla que muestran precios distintos para un mismo producto en la aplicación de Mercado Libre.
Usuarios denuncian diferencias de hasta un 20% en artículos idénticos según el perfil que lo busca, mientras la empresa niega la personalización de costos.
El caso más emblemático fue expuesto por el economista Ariel Setton, quien demostró que dos usuarios distintos, consultando el mismo enlace de una grifería para baño en el mismo momento, obtenían una diferencia del 20% en el costo final.
Esta situación generó una ola de reportes de otros compradores que comenzaron a comparar valores utilizando diferentes dispositivos, cuentas y ubicaciones.
Las sospechas de los usuarios apuntan al uso de algoritmos personalizados que podrían calcular cuánto está dispuesto a pagar cada persona basándose en su historial de compras, frecuencia de uso de la plataforma o su suscripción a servicios como Meli+.
Ante la creciente polémica, fuentes de la compañía negaron enfáticamente que existan precios personalizados según el perfil del navegante. Según la empresa, los valores no dependen de quién sea el usuario, pero reconocieron la implementación de "testeos con grupos de control".
Estas pruebas consisten en mostrar importes diferentes a grupos muy reducidos de personas de forma aleatoria y por tiempo limitado para medir la efectividad de una promoción o identificar el valor más eficiente para maximizar ventas.
Bajo esta lógica, la empresa admite que dos personas pueden ver precios distintos simultáneamente, pero asegura que se trata de experimentos comerciales acotados y no de una política de segmentación individual.
Por otro lado, Mercado Libre destacó que existe una herramienta de “Ajuste Automático de Precios” para los vendedores. Este sistema permite que los comerciantes definan un rango (mínimo y máximo) para que la plataforma ajuste el valor automáticamente según la demanda y los precios de la competencia externa.
No obstante, la firma aclara que cuando este mecanismo actúa, el cambio de precio se aplica a todos los usuarios por igual en ese instante.