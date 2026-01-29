Conflicto entre Mercado Libre y Temu: la Corte Suprema interviene en la causa y será quien definirá

La “polémica guerra” en el comercio electrónico suma un nuevo capítulo judicial. Ahora, la Corte Suprema de Justicia intervendrá en la denuncia que Mercado Libre presentó contra la plataforma china Temu , en una causa que aún no tiene definido qué tribunal será competente para tramitarla.

El conflicto se originó a partir de una denuncia de la empresa fundada por Marcos Galperín por presunta publicidad engañosa y competencia desleal . La presentación fue realizada ante la Dirección Nacional de Políticas para el Desarrollo del Mercado Interno, dependiente del Ministerio de Economía.

Como resultado de esa denuncia, el Gobierno sancionó a Temu y le prohibió publicitar sus productos en el país. La disputa inició en julio de 2025, aunque recién ahora trascendió públicamente.

Tras la sanción, Temu presentó un amparo judicial para frenar la decisión del Ministerio de Economía. Sin embargo, el expediente quedó sin un juzgado definido que lo tramite, situación que derivó en la intervención de l a Corte Suprema, que ahora deberá resolver la cuestión de competencia y definir qué tribunal continuará con la causa.

En los últimos meses, la irrupción de aplicaciones que ofrecen productos importados desde Asia, con descuentos elevados, regalos y promociones para primeras compras, se volvió habitual en redes sociales, un contexto que rodea el enfrentamiento entre ambas plataformas.

Es normal encontrarse con publicidades que ofrecen productos con descuentos de hasta el 100%, y regalos a los que se accede al comprar por primera vez en las nuevas aplicaciones. Para Mercado Libre, esto es engañar a las personas.

Un mercado en explosión

Este conflicto estalla en un momento de furor por las compras bajo la modalidad "puerta a puerta", favorecidas por la flexibilización de importaciones del gobierno actual. En 2025, las compras al exterior crecieron un 274,2% respecto al año anterior, alcanzando un récord histórico de US$ 894 millones.

Ante este panorama, Juan Martín de la Serna, presidente de Mercado Libre Argentina, subrayó la necesidad de un marco normativo "igual para todos", advirtiendo que el ingreso masivo de productos chinos de bajo costo pone en riesgo el tejido productivo local y a las pymes.

Por su parte, Marcos Galperin ha señalado que es "injusto" para los grandes minoristas que pagan impuestos competir contra quienes aprovechan vacíos legales, aunque aclaró que su empresa seguirá compitiendo con éxito como lo hace en otros países de la región.

El contexto regionalLa avanzada de plataformas como Temu, Shein y AliExpress ha generado preocupación en toda América Latina. Países como México, Chile y Uruguay ya han avanzado con regulaciones específicas para proteger el comercio local.

En Argentina, la polémica ha sumado voces políticas, como la del diputado Miguel Ángel Pichetto, quien propuso un impuesto del 30% a estos productos importados. Mientras se resuelve el frente judicial, Mercado Libre sostiene que estas denuncias por publicidad engañosa no son aisladas, ya que la plataforma china ha enfrentado cargos similares en otros países del continente.