Sobreseyeron al bodeguero José Zuccardi: su hermana lo había denunciado por "insolventarse"

Tribunal Penal Colegiado N°1 de Mendoza sobreseyó al bodeguero José “Pepe” Zuccardi en una causa por un presunto caso de insolvencia por el que fuera denunciado por su hermana, la ingeniera agrónoma María Cristina Zuccardi .

El sobreseimiento fue dictado el 4 de marzo pasado por el juez Diego Lusverti, en relación a un expediente que se tramita desde enero pasado en Fiscalía de Delitos Económicos e Informáticos y que está relacionado con la sentencia de la Corte de Mendoza que, en agosto de 2024, condenó al empresario a pagarle a su hermana 12 millones de dólares por el dispar reparto de herencia que hicieron los padres de ambos.

La medida también alcanza a Pedro Giovanello , quien se desempeña como apoderado de La Agrícola S. A., de Viña Santa Julia S. A. y es fiduciario del Fideicomiso “Familia Zuccardi”.

En enero de 2025 ingresó la denuncia realizada por los abogados de la ingeniera, Enoc Ortiz y Carlos Varela, por insolvencia fraudulenta y defraudación por contrato simulado y la investigación estuvo a cargo de la fiscal Susana Muscianisi.

En diciembre de año pasado, la jueza Julieta Espínola rechazó el cese de la investigación a pedido de los defensores de los denunciados, confirmando la acusación fiscal.

Los abogados del bodeguero apelaron la medida y ahora el juez Lusverti, tras analizar el caso, consideró que no existe delito, ya que para que se produzca una insolvencia fraudulenta tiene que existir una condena firme. Y en este caso, actualmente se tramita en la Corte Suprema de la Nación, un recurso presentado por los abogados de José, en relación al resonante fallo de la Corte de Mendoza.

Esta es la denuncia desestimada

La presentación por presunto fraude -ahora desestimada por la justicia penal local- sostenía José Zuccardi habría y estaría realizando “actos tendientes a insolventarse”, y estaría licuando su patrimonio, fraguándolo, escondiéndolo y disminuyéndolo.

Y para ello, habría transferido “112 marcas comerciales propias y de valores millonarios a una empresa que integran sólo sus hijos en el medio del proceso judicial y con posterioridad a la sentencia para burlar el derecho de cobrar de María Cristina Zuccardi”.

Haciendo mención a la demanda que la mujer ganó ante la Corte, sostenía que se habrían producido “movimientos sospechosos en la empresa La Agrícola, advirtiendo que “es necesario recordar que toda la demanda gira en relación a la empresa familiar La Agrícola, que es donde se produce la presunta violación de la vocación hereditaria”.

La Agrícola es la empresa que ha comercializado los vinos y productos más conocidos de la “Familia Zuccardi” con vastos premios y reconocimientos internacionales.

La denuncia indicaba que la presunta acción delictiva se habría realizado antes, durante y luego de sentencia civil de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza es del 5 de agosto del 2024 por la que condena exclusivamente a José Alberto y su patrimonio, compuesto entre otros precisamente por las marcas que se habrían transferido.

Y este presunto traspaso de acciones habría ido a Viña Santa Julia SA., propiedad exclusiva de sus tres hijos. “Para ser claros, una donación encubierta mediante una insolvencia defraudatoria, con una única perjudicada patrimonialmente; Cristina Zuccardi y en burla a las decisiones judiciales de la máxima instancia”.