Amenaza de bomba en el Congreso Nacional: desplegaron un fuerte operativo para descartar explosivos

Una amenaza de bomba encendió las alarmas este jueves en las inmediaciones del Congreso Nacional y provocó un importante despliegue de seguridad. Personal policial y especialistas en explosivos trabajaron en la zona para verificar la situación y descartar un posible artefacto peligroso .

Condenaron a siete años de prisión a una ex Miss Orán, acusada de traer droga de Bolivia junto a su pareja

El operativo incluyó inspecciones preventivas en el sector mientras se analizaba el origen de la advertencia. Tras las revisiones realizadas por los equipos especializados, las autoridades confirmaron que no se encontraron artefactos explosivos.

“Se escuchó una modulación por amenaza de bomba” , indicaron fuentes policiales a Noticias Argentinas. Por el operativo trabajaban en el lugar los Bomberos de la Policía Federal.

Las fuentes indicaron que “se realizó una minuciosa inspección que arrojó resultado negativo” .

La amenaza se detectó vía trunking, que consiste en la intercepción del sistema de radiocomunicaciones móviles, lo que generó un llamado al 911.

La intercepción ingresó por la Policía Bonaerense, que dio aviso a la Ciudad y, finalmente, a la Policía Federal por pertenecer el Congreso a la jurisdicción de esa fuerza. No hubo evacuación porque se trató de un sector exterior del Congreso.

Amenaza contra la AMIA

La amenaza ocurrió horas después de que las autoridades de la AMIA denunciaran que este miércoles a la madrugada recibieron una grave amenaza en un correo oficial de la entidad, según informó Infobae.

Titulado “YIHAD ISLAMICA”, el mail aseguraba que habían plantado explosivos dentro de la mutual judía y la Embajada de Israel, recordando los atentados sufridos en los años 1994 y 1992, respectivamente.

En ese correo se hacía mención a “que no se quedarían de brazos cruzados” y que “matarían a los sionistas, destacando citas del Corán y un hadiz”, detallaron las fuentes a Infobae.