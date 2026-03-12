Condenaron a siete años de prisión a una ex Miss Orán, acusada de traer droga de Bolivia junto a su pareja

La Justicia federal de Salta condenó a Martina Oliva, ex Miss Orán , a siete años de prisión por narcotráfico junto con otros implicados, entre los que se encuentra su expareja. Todos los implicados fueron acusados de transportar droga desde la frontera de Bolivia hasta varios puntos de la provincia.

Según fuentes judiciales, Oliva rompió en llanto al escuchar la sentencia y continuará cumpliendo arresto domiciliario hasta que el fallo quede firme. El fallo fue dictado por el Tribunal Oral en lo Federal N°1, que luego de varios días dio a conocer que la joven es culpable del delito de “transporte de estupefacientes” .

Su exnovio, identificado Gustavo Tolaba, recibió una pena de 10 años de cárcel al unificarse otra que ya arrastraba. Ambos ya habían sido declarados culpables este miércoles por liderar la banda, aunque el monto de las penas se conoció recién este jueves. La sentencia final será el próximo 19 de marzo.

Según informó Clarín de acuerdo a la investigación, la pareja encabezó 31 viajes en cuatro meses para trasladar marihuana . Cabe destacar que el año pasado, en juicio abreviado, habían sido condenados otros tres integrantes de la banda.

El caso se dio a conocer hace poco más de un año (5 de febrero de 2025), cuando efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvieron a tres personas y secuestraron 15 kilos de marihuana. Todo fue tras una persecución que se extendió a más de 180 kilómetros por hora en Salta.

Los kilos de cocaína estaban ocultos en la mochila de la beba de Martina Oliva, hija de un reconocido empresario de Salta. Se sospechaba en aquel entonces que su destino final era el aeropuerto.

Según los investigadores, la banda estaba liderada por Toloba y Oliva, quienes coordinaban viajes con cargamentos de marihuana desde la zona fronteriza. La droga era vendida por un empleado -ya condenado-, quien luego la distribuía entre distintos revendedores.

Durante esa persecución, Toloba viaja con Miss Orán, mientras que a unos 500 metros los seguían sus tres empleados. Los investigadores ya sabían que ese día iban a trasladar marihuana.

Cuando los sospechosos advirtieron que la camioneta de Toloba y Oliva estaba siendo revisada, el segundo vehículo giró en “U” y escapó. Fueron perseguidos por los agentes de la PSA. Durante la fuga los ocupantes arrojaban paquetes de droga por las ventanillas del auto.

La persecución terminó en Jujuy, donde los policías encontraron el vehículo abandonado entre las malezas y detuvieron a uno de los implicados.