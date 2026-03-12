12 de marzo de 2026 - 22:53

Rescataron tres caballos desnutridos durante un allanamiento en San Martín

El procedimiento fue realizado por la Policía Rural y personal de Investigaciones en Montecaseros tras una denuncia por la presencia de un caballo suelto. Los animales fueron trasladados al corral estatal.

Foto:

Foto:

Foto:

Por Enrique Pfaab

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Policía Rural Delegación Este junto a personal de la Unidad Investigativa Departamental de San Martín, luego de una denuncia que alertaba sobre la presencia de un caballo suelto que había ingresado al patio de una vivienda ubicada sobre calle Florida.

Según la información policial, los efectivos se desplazaron hasta el domicilio señalado para constatar la situación. Al llegar al lugar no encontraron al equino dentro de la propiedad denunciada, pero desde la vía pública observaron, en el terreno colindante, un corral de características precarias donde se encontraba un caballo con signos visibles de desnutrición.

Ante esa situación se dio intervención al Juzgado Contravencional de San Martín y a la Oficina Fiscal correspondiente. Desde allí se dispusieron distintas medidas de investigación, entre ellas la elaboración de un acta de procedimiento, una inspección ocular, la confección de un croquis del lugar y la realización de una encuesta ambiental.

Además, se ordenó identificar a la propietaria del animal y consultar sobre la posibilidad de una entrega voluntaria. Con posterioridad, y mediante una orden judicial, personal policial ingresó al domicilio señalado.

Durante el procedimiento los efectivos encontraron tres equinos en estado de desnutrición dentro del predio. Los animales fueron secuestrados y trasladados al corral estatal para su resguardo.

La causa quedó encuadrada en la Ley Nacional de Protección Animal y continúa bajo investigación judicial.

