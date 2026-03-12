12 de marzo de 2026 - 23:50

Córdoba: filmaron a un niño al borde de un precipicio y terminaron desalojando a 19 personas del edificio

La Policía impulsó un operativo de desalojo luego de que se conocieran las impactantes imágenes. El lugar ya tenía denuncias de vecinos por hechos de inseguridad.

Este miércoles, la Policía de Córdoba en conjunto con diferentes áreas de la Municipalidad desplegaron un operativo en un edificio abandonado conocido como "La Mole" luego de que se conocieran impactantes imágenes en las redes sociales.

Un niño fue filmado jugando al borde de un precipicio, a ocho pisos de altura y sin protección alguna, a la vez que se captó a una mujer arrojando piedras desde arriba del edificio en el Boulevard San Juan.

Según trascendió, el inmueble conocido como "La Mole" ya había sido denunciado por los vecinos debido a reiterados hechos de inseguridad en la zona y por la ocupación de personas en situación de calle y ocupantes irregulares. Tras la intervención policial, las autoridades concluyeron que el edificio no era habitable y representaba un peligro para la integridad y salud de las personas que allí residían.

La Policía desalojó a 19 personas del edificio

En el operativo policial, las autoridades identificaron a 19 personas dentro del inmueble abandonado, incluyendo menores de edad. Tras el desalojo, se activó el protocolo de salud mental para tres mujeres de 44, 45 y 71 años. Además, la Secretaría de Desarrollo Social del municipio brindó asistencia a otras personas que se encontraban en el edificio en situaciones de vulnerabilidad.

Po otro lado, se procedió al secuestro de ocho perros que fueron trasladados al Predio de Sanidad Animal de la Municipalidad de Córdoba, en Bouwer para recibir atención veterinaria y cuidado.

Según informaron desde la Justicia, el edificio presentaba "una grave falta de higuiene y mantenimiento general, observándose una situación de acumulación de suciedad, residuos y condiciones de abandono". Además, se advirtió sobre la inexistencia de instalaciones sanitarias y la ausencia de “servicios básicos de saneamiento así como tampoco instalaciones destinadas a la provisión de agua, lo que impide garantizar condiciones mínimas de salubridad, higiene y funcionamiento normal de un espacio habitable”.

Según declaró el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, al medio El Doce, la Justicia realizó una inspección ocular para sacar las pertenencias de los okupas. "No podemos permitir que este lugar sea habitado por menores ni que sea un refugio para delincuentes”, expresó.

